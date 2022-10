Davide Di Franco farà parte del cast della prossima edizione de Il Collegio 7, il programma tanto amato dai giovani italiani. Andrà in onda su Rai 2 da martedì 18 ottobre 2022. Cosa sappiamo sul ragazzo?

Davide Di Franco: chi è?

Davide Di Franco ha 16 anni e arriva da Bisceglie. A scuola è molto bravo ed è nella cerchia dei migliori. Non copia mai ma fa copiare chi secondo lui cerca almeno di impegnarsi e non chi non fa nulla. Si reputa un ragazzo molto selettivo specialmente nelle amicizie. Ama parlare degli altri e fare gossip. Quello che non gli piace è la maleducazione, le ingiustizie e l’ignoranza. Il suo ciuffo è intoccabile e dev’essere sempre a posto e non può mancare mai un tocco di lacca sui capelli.

Farà parte della prossima edizione del Collegio 7 che andrà in onda da martedì 18 ottobre 2022. Per lui sarà un’ottima opportunità per capire come interfacciarsi con i suoi coetanei. Come andrà?

Davide Di Franco sarà un allievo della settima edizione de Il Collegio 7. Vuole mettersi in gioco per riuscire a socializzare con i suoi coetanei. Questi saranno venti in totale divisi tra maschi e femmine. Troveremo: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi,Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli. I professori forniranno loro le conoscenze e ci saranno anche delle novità per quanto riguardale materie. Quest’anno l’ambientazione sarà il 1958 e i ragazzi saranno immersi in questo anno e dovranno adattarsi alle regole. Tutti gli avvenimenti verranno raccontati dalla voce narrante che quest’anno sarà quella di Nino Frassica. Il programma verrà girato ad Anagni, nel Convitto Nazionale Regina Madre. Come se la caveranno?