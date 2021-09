Davide Devenuto è il compagno, quasi futuro marito, di Serena Rossi, attuale madrina della 78esima edizione della mostra del Cinema di Venezia.

Chi è Davide Devenuto

Davide, non è un nuovo amore di Serena, al contrario lo si può definire il suo fidanzato storico.

Anche lui attore di successo, i due stanno insieme dal 2008, e si sono conosciuti proprio su un set cinematografico. Galeotto fu il set di Un posto al Sole, la celebre serie Tv di Rai 3.

Nonostante Davide sia molto apprezzato come attore, potrebbe non esserci molto noto il suo viso. La sua carriera si è spesso divisa tra cinema, teatro e televisione. Il successo però è arrivato solo nel 2003 grazie al ruolo di Andrea Pergolesi in Un posto al sole.

Oltre alla fama, la serie gli ha regalato anche l’amore.

Ora la coppia ha anche un figlio di nome Diego. Lui 49 anni, nato il 15 Marzo 1972 a Roma; lei nata a Napoli il 31 agosto 1985, ha festeggia il suo compleanno sbarcando proprio alla mostra del Cinema di Venezia.

La carriera da attore

Già prima di recitare in Un posto al sole, si dedica alla produzione di due film.

Amorestremo – regia di Maria Martinelli (2001);

Un Aldo qualunque – regia di Dario Migliardi (2002);

Nazareno – opera prima di Varo Venturi (2007);

In Search of Fellini – regia di Taron Lexton (2016).

Davide diventa famoso proprio grazie alla fiction di Rai 3. In Un posto al sole interpreta il ruolo di Andrea Pergolesi; uno dei personaggi più amati della soap opera. Serena copre il ruolo di una delle protagoniste, Carmen, una ragazza di umili origini, passionale ed intraprendente. Proprio della fiction i due personaggi, interpretati dall’attuale coppia, vivono un amore clandestino, quindi si può dire: da finzione a realtà!

I due hanno recitato insieme anche in Mina Settembre, serie di Rai 1. Qui Davide interpreta Paolo, il marito dell’amica di Mina, interpretata da Serena. Davide ha inoltre una passione per la cucina, e nel 2018 partecipa alla seconda edizione di Celebrity Masterchef Italia, ottenendo il terzo posto.