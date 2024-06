Considerato uno dei maggiori rappresentati di sempre della romanità calcistica insieme al compagno di squadra Francesco Totti, Daniele De Rossi può vantare ben 18 anni di militanza nella squadra giallorossa. Dopo una intera carriera come calciatore, adesso sta prendendo il cuore dei tifosi romanisti anche come allenatore. Scopriamo nel dettaglio chi è Daniele de Rossi: età, altezza e vita privata.

Daniele De Rossi: età, altezza e carriera

L’ex calciatore dell’A.S. Roma Daniele De Rossi è alto 1.84 m ed è nato nella Capitale il 24 luglio 1983, figlio di Alberto, anche lui calciatore nonché allenatore della Primavera della squadra giallorossa. Ha esordito giovanissimo nella squadra Ostiamare, in un primo momento come terzino e in seguito rivestendo il ruolo di attaccante. Durante l’adolescenza passa all’A.S. Roma, con il ruolo di centrocampista. Nel 2001 riesce poi a passare nella prima squadra giallorossa. Inizia una prolifica carriera calcistica per De Rossi, tutta passata all’insegna della sua squadra, la Roma. Inoltre, dopo l’abbandono al calcio giocato di Francesco Totti, De Rossi eredita la fascia da capitano.

Per quanto riguarda la Nazionale di calcio italiana, Daniele De Rossi vi esordisce nel 2004 nella prima squadra. Anche lui diventa campione del mondo nel 2006, segnando il terzo dei cinque rigori che hanno consegnato la vittoria all’Italia per la quarta volta ai mondiali.

Nel 2019 la dirigenza della sua squadra decide di non rinnovargli il contratto. Si conclude quindi il 26 maggio 2018, durante l’ultima partita contro il Parma, la lunga stagione di De Rossi alla Roma. Il calciatore vi ha giocato per ben 18 anni. A proposito dell’ultima partita con l’A.S. Roma, il calciatore ha dichiarato in un’intervista:

Quella notte l’ho vissuta con grande serenità. Non ho finto neanche per un secondo, mi sono emozionato in alcuni momenti. E altri durante i 90 minuti sono stati un po’ di vuoto: non c’erano gli stimoli abituali. Quindi nei momenti di pausa, una sostituzione, un infortunio, mi ricordo che mi guardavo intorno e osservavo quella che era stata casa mia da quasi 20 anni: da questa prospettiva quel posto non l’avrei vista mai più. E lì un po’ di magone ti viene. Ero sereno, sapevo di aver fatto un percorso negli anni: ‘Arrivaci pronto’, mi ero detto, ‘perché prima o poi arriverà’. Non conta quello che hai fatto in carriera e fa male a chiunque, un forte senso di malinconia. Ma era importante far vedere ai tifosi di essere andato via con un sorriso, perché sono felice di quello che loro mi hanno fatto diventare.

Da luglio 2019 a gennaio 2020 ha giocato nella squadra argentina Boca Juniors, ma si è poi definitivamente ritirato dal calcio giocato.

Carriera come allenatore

Dopo qualche anno come collaboratore tecnico dello staff dello Nazionale Italiana, con la quale ha partecipato alla fortunata spedizione ad EURO2020, De Rossi decide di concentrarsi sulla sua carriera da allenatore. L’11 Ottobre 2022 diventa l’allenatore della SPAL, club militante in serie B, ma la sua prima esperienza non è delle migliori. Il 14 febbraio 2023, dopo 17 panchine in cui, tra campionato e coppa nazionale, ha raccolto solo 3 vittorie, viene sollevato dall’incarico insieme a tutto il suo staff.

Dopo l’esonero di Mourinho, il 16 Gennaio 2024 viene nominato nuovo allenatore della Roma fino alla fine della stagione. Al comando della squadra giallorossa riesce ad ottenere ottimi risultati e a conquistare tutti anche come allenatore, conquistandosi il rinnovo contrattuale anche per le prossime stagioni.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la vita privata dell’ex capitano dell’A.S. Roma, De Rossi ha sposato nel 2006 Tamara Pisnoli: i due hanno avuto l’anno precedente una bambina di nome Gaia. Il divorzio arriva ben presto, già nel 2009.

Nel 2011 Daniele ha poi conosciuto l’attrice Sarah Felberbaum: quattro anni dopo, con una cerimonia segreta, i due si sposano alle Maldive. Dal loro matrimonio sono nati due figli: la primogenita di nome Olivia Rose, venuta al mondo nel 2014 e il secondo, Noah, nato nel 2016.