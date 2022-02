“Lea – Un nuovo giorno”, la serie tv va in onda dall’8 febbraio 2022 e nel cast insieme a Giorgio Pasotti e ad Anna Valle c’è anche Daniela Morozzi. Ecco tutto quello che siamo riusciti a trovare sull’attrice.

Chi è Daniela Morozzi

Daniela Morozzi nasce a Firenze il 9 giugno del 1968, sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Sulla sua vita privata non sappiamo moltissimo, se non che è una grande tifosa della Fiorentina. L’attrice sembra infatti essere molto riservata e non si conoscono dettagli neanche sulla sua vita sentimentale.

Non ci resta allora che conoscerla meglio attraverso il suo curriculum davvero molto ricco di interessanti esperienze nel mondo della recitazione a partire dal teatro.

Gli esordi nel mondo del teatro

Nel 1988 Daniela Morozzi entra a far parte della Lega Italiana dell’Improvvisazione Teatrale, conosciuta come “LIIT”, prima come attrice e successivamente come insegnante e direttrice artistica.

Nel 2002 insegna anche teatro nel reality show “Operazione Trionfo”, programma di Italia 1 condotto da Miguel Bosé cantante e figlio della compianta attrice Lucia Bosé scomparsa nel 2020 pare per alcune complicanze dovute al Covid.

Tutto sulla carriera dell’attrice

Dopo il teatro, Daniela Morozzi debutta al cinema nel 1996, con il film “Ritorno a casa Govi”. Successivamente l’abbiamo vista anche in “Ovosodo” e “Baci e abbracci”, due film del regista Paolo Virzì.

Tra le sue interpretazioni si ricordano anche quelle nelle serie tv “Distretto di Polizia”, per cui veste i panni dell’agente Vittoria Guerra e “Il Tredicesimo Apostolo”. Recentemente ha preso parte anche al cast de “La fuggitiva”, un’altra fortunatissima serie targata Rai con protagonista Vittoria Puccini.