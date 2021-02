Da quando sono stati diffusi i primi scatti il pubblico è impazzito. Con l’uscita del Trailer di “Cruella” con Emma Stone lanciato dalla Disney sia in italiano che in inglese le aspettative sono ancora più alte, ma la curiosità dovrà placarsi ancora per un po’.

Emma Stone protagonista del trailer di “Cruella”

Da qualche anno i produttori cinematografici, e forse anche gli spettatori, hanno iniziato ad appassionarsi ai personaggi cattivi. Presentare dei progetti che vedono l’antagonista come qualcuno con cui empatizzare si è dimostrato essere un format vincente. Lo si evince dalla grande fortuna di “Suicide Squad” così come nel Premio Oscar “Joker”.

L’ultimo prodotto firmato Disney vede come protagonista la bravissima Emma Stone nei panni di Crudelia de Mon, la malvagia protagonista del cartone animato “La carica dei 101”.

La vera storia di Crudelia de Mon

Nel film del 1996 il personaggio di Crudelia viene dipinto, giustamente, senza grande contesto. La stramba donna dai capelli bianchi e neri sembra interessata a dei cuccioli di dalmata, al punto da rapirli dalla casa della sua vecchia amica.

Questa volta l’attenzione è tutta concentrata su di lei e su quello che precede la vicenda raccontata nella nota pellicola.

Il trailer fa infatti dedurre che il film rappresenti un prequel della nota storia. Crudelia è presentata come una giovane un po’ pazza ma desiderosa di intraprendere un percorso nel mondo della moda come stilista. Si assiste alla sua descrizione in cui si definisce essa stessa geniale, perfida e folle. Conclude infine nell’ultima scena del trailer dicendo: “Sono Crudelia”.

L’attesa che vale un cast brillante

Purtroppo la curiosità deve essere placata perché l’attesa è lunga. La data di uscita prevista è maggio 2021 nei cinema americani ed europei, senza precisazioni ulteriori. Il cast è però degno di nota e aggiunto ad una trama interessante vale tutto il tempo che richiede l’uscita del film.

Oltre alla vincitrice del Premio Oscar Emma Stone, una figura femminile rilevante è la grande Emma Thompson che interpreta La Baronessa che dirige una casa di moda. A prendere parte a questo progetto troviamo inoltre Paul Walter Hauser, protagonista del film realizzato da Clint Eastwood “Richard Jewell” e Joel Fry, nei panni rispettivamente di Orazio e Gaspare.