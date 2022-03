Come abbiamo visto sia per Netflix che ovviamente anche per Amazon Prime Video, anche Disney+ amplia il proprio catalogo per marzo 2022. Tra film e serie tv nuove o con nuove stagioni in arrivo, scopriamo quali sono tutti i nuovi titoli da non lasciarsi assolutamente scappare!

Cosa vedere su Disney plus a marzo 2022

Non lasciatevi ingannare dal nome. Il fatto che Disney+ sia la piattaforma dedicata allo streaming di proprietà della casa di Topolino non significa che contenga esclusivamente prodotti cartooneschi o comunque destinati ai giovanissimi, Disney+ accontenta davvero i gusti di tutti! Ecco allora quali sono i titoli in arrivo sulla piattaforma.

Se non siete ancora abbonati a Disney+ sappiate che la piattaforma ne offre di due tipi: il primo a 8,99 euro al mese e il secondo a 89,90 euro all’anno, con uno sconto del 15% che vi permetterà di risparmiare su ben due mesi.

Serie tv

A partire dal 2 marzo 2022 su Disney+ arriveranno le prime stagioni di due serie, stiamo parlando di “Star” e “Bless Thiss Mess”. Il 9 marzo sarà poi il turno di “Week-end in famiglia”, che racconta le vicende di una famiglia mista.

Il 23 marzo sarà invece il momento di un debutto, quello di “Universi paralleli” che vede la trama svilupparsi attorno alle tranquille ed ordinarie vite di quattro amici d’infanzia sconvolte da un evento che interferirà con i loro mondi.

I fan Marvel dovranno invece aspettare fine mese, precisamente il 30 marzo 2022, per la prima stagione di “Moon Knight”, di cui è già uscito il trailer che vede il protagonista Steven Grant scoprire di avere un disturbo dissociativo dell’identità che lo porta a condividere il proprio corpo con il mercenario Marc Spector. Insieme i due, o meglio, le due personalità, dovranno affrontare un mistero che coinvolge i più potenti dei dell’Egitto.

Film

A marzo 2022 arriverà su Disney+ anche “La fiera delle illusioni”, il nuovo film di Guillermo del Toro con protagonista Bradley Cooper (che del film è anche produttore). Al momento è ancora al cinema, ma grazie alla piattaforma di streaming di Topolino potrete guardarlo comodamente sul divano di casa.

Per lo stesso mese è atteso anche “Red”, un film originale Disney+ e prodotto dalla Pixar che racconta in modo simpatico l’intricato periodo della pubertà di un giovane adolescente che, quando si arrabbia, si trasforma in un panda rosso.

Nel catalogo di Disney+ non mancheranno anche docu-film e documentari, come “Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U”, in cui la celebre popstar si mette in gioco con un doppio viaggio, quello fisico da Salt Lake City a Los Angeles e quello nei ricordi, in cui si sofferma sugli aneddoti della sua vita che più hanno inciso sulla sua vita e sul suo modo di fare musica. Per chi invece adora i documentari ecco che a marzo 2022 sarà anche il turno di “Starbot: oltre la sfida” in cui si seguono quattro ragazze provenienti da ogni angolo del mondo mentre si preparano per la First Robotics Competition (avvenuta nel 2020).