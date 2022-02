Anche Netflix, proprio come Prime Video, allarga la propria offerta di serie tv e film in streaming in occasione di marzo 2022. Scopriamo quali sono tutti i nuovissimi titoli da non perdere assolutamente!

Cosa vedere su Netflix a marzo 2022

Succede sempre così, una volta recuperati tutti, ma proprio tutto, i titoli del momento e anche quelli cult, può capitare di ritrovarsi a girovagare annoiati, con il telecomando, per la vastissima home di Netflix senza sapere cos’altro guardare.

Ma niente paura, la vostra indecisione ha ancora vita breve! La piattaforma di streaming nero-rossa è infatti pronta ad arricchire il proprio catalogo con nuovi titoli e nuove stagioni. Non siete ancora abbonati a Netflix? Visitate il loro sito ufficiale per scoprire l’offerta più adatta alle vostre esigenze tra le varianti proposte.

Serie tv

Avete amato “Bridgerton”? Shonda Rhimes è già pronta con la seconda stagione, questa volta incentrata sul fratello maggiore di Daphne, ovvero Anthony. Ma se speravate di rivedere il bel Duca di Hastings ci dispiace deludervi, Regé Jean-Page ha già annunciato che non tornerà nella serie.

Sempre a marzo 2022 sarà il turno di “Coinquilini impossibili”, una nuova docu-serie incentrata su quattro coinquilini innocui solo in apparenza e che in realtà nascondono intenzioni violente.

Siete dei romanticoni inguaribili? “Guida astrologica per cuori infranti” è una serie tv italianissima tratta dall’omonimo romanzo nato dalla penna di Silvia Zucca e sta per arrivare con la seconda stagione!

Curiosi invece di scoprire il “dietro le quinte” delle vite delle star dei social network? “Byron Baes – il paradiso degli influencer” potrebbe fare al caso vostro. La docu-serie infatti mostra gli influencer australiani che si trasferiscono a Byron Bay alla ricerca dello scatto perfetto tra clima assolutamente favorevole e spiagge da sogno, senza farsi sfuggire ovviamente tutte le occasioni per flirtare.

Film

A marzo 2022 sarà anche il momento di “Against the ice”, un film survival del 2022 diretto da Peter Flinth e basato sulla storia vera raccontata da Ejnar Mikkelsen, esploratore e scrittore di origine danese. Perfetto per gli animi più avventurosi.

Nello stesso mese sarà possibile vedere “The weekend away”, film che si basa sull’omonimo romanzo di Sarah Alderson che racconta la storia di Beth, in vacanza in Croazia con la sua migliore amica Kate, che rimarrà improvvisamente ed inspiegabilmente vittima di un omicidio.

Amanti della fantascienza? Allora non potete assolutamente perdervi “The Adam project”, che racconta la storia del pilota di caccia Adam reed, che dopo essere atterrato per sbaglio nell’anno 2022, si unisce al se stesso del passato per una missione che potrebbe salvare il futuro.

Dopo “Don’t Look Up!” con Leonardo diCaprio, Jennifer Lawrence e l’attore del momento Timothéè Chalamet, protagonista di “Dune”, arriva il turno di “Grandine” un altro film di genere catastrofico, ma questa volta è una commedia che racconta le vicende di un celebre meteorologo della tv costretto a scappare da Buenos Aires per non essere riuscito a prevendere una terribile grandinata e per questo diventerà il “nemico numero uno” della popolazione.