“La fiera delle Illusioni – Nightmare Alley” è uscito al cinema il 27 gennaio 2022. Il film, che mescola il genere drammatico con quello thriller e noir, è diretto da Guillermo del Toro ed è stato candidato per quattro categorie in occasione degli Oscar 2022.

Ecco tutto quello che sappiamo su trama, cast e qualche curiosità.

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, la trama

Il film è ambientato negli anni ’40 e racconta la storia di Stanton Carlisle, il giostraio di un Luna Park dotato di una particolare retorica che lo rende un abile truffatore. L’uomo, per riuscire ad imbrogliare sempre di più le persone ed estorcere loro quanto più denaro possibile, si avvale anche dell’aiuto di una psichiatra, Lilith Ritter.

A fare parte di questa banda di truffatori, tra tutti gli altri personaggi che lavorano al Luna Park, anche la chiaroveggente Zeena e il marito Pete, ex mentalista.

Le cose però prendono un’altra piega quando il ricco impresario Ezra Grindle, arriva al parco giochi. Stanton ha trovato la sua prossima vittima e chiede alla dottoressa Ritter di fargli ancora una volta da spalla, senza però immaginare che quest’ultima abbia un altro piano in mente.

Il cast

I protagonisti principali de “La fiera delle Illusioni – Nightmare Alley” sono due volti noti al cinema internazionale: stiamo parlando di Bradley Cooper, amato dal pubblico in “A star is born” con Lady Gaga, qui invece nei panni di Stanton Carlisle e l’affascinante Cate Blanchett diventata celebre per aver indossato i panni di Galadriel nella trilogia de “Il Signore degli Anelli” diretta da Peter Jackson, che qui indossa invece quelli di Lilith Ritter. A completare il cast stellare anche Toni Collette che abbiamo già visto per esempio in “Abaut a boy”, con Hugh Grant e un piccolo Nicholas Hoult e che per il film di del Toro interpreta Zeena.

Il celebre ed eclettico Willem Dafoe invece interpreta il gestore del Luna Park Clem Hoately. Richard Jenkins presta il volto ad Ezra Grindle e Rooney Mara lo presta a Molly, Ron Perlman che ha recitato in famosissimi film come “Hellboy” e “Don’t Look Up”, quest’ultimo con Leonardo di Caprio e Jennifer Lawrence, e in serie tv amatissime come “Sons of anarchy” è invece Bruno mentre David Strathairn è Pete.

Curiosità sul film

“La fiera delle Illusioni – Nightmare Alley” vuole essere un adattamento cinematografico di “Nightmare Alley”, romanzo del 1946 nato dalla penna dello scrittore William Lindsay Gresham. Ma Guillermo del Toro, con il suo film, ha voluto rendere omaggio anche al riadattamento del 1947 diretto da Gouling.

Tra i successi di Guillermo del Toro ricordiamo anche “Il labirinto del fauno” del 2006, “Pacific Rim” del 2013 e “La forma dell’acqua” del 2017, che ha fatto vincere a del Toro un Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia e due Oscar nelle categorie miglior regista e miglior film. Guillermo del Toro è anche produttore e lo è stato per esempio per “Il gatto con gli stivali” del 2011, il film d’animazione incentrato su uno dei protagonisti di “Shrek”.