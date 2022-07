Dramma della violenza in Piemonte, dove un uomo colpisce un compagno di stanza con un coltello da cucina. I media spiegano che un 24 enne ospite di una coop è stato arrestato a Torino con la pesante accusa di tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto e di quell’improvviso momento di violenza il giovane di 24 anni in questione è stato messo agli arresti dalla polizia per tentato omicidio.

Colpisce un compagno di stanza con un coltello

Il giovane è di origine afghana ed era alloggiato presso una cooperativa situata in via Priocca, una struttura abbastanza nota che si occupa di accoglienza ai migranti. Tutto avrebbe avuto origine da un litigio con una persona con cui il giovane condivideva una stanza.

Ad un certo punto ed al culmine di quel violento alterco il 24enne ha colpito con un coltello da cucina il suo compagno di stanza.

La vittima colpita al fianco, è grave

Sempre i media territoriali spiegano che la vittima è un 28enne guineano che a seguito di quel fendente è stato ferito gravemente al fianco. Il 24enne autore del reato è stato poi fermato in via Bologna, tutto questo mentre la vittima veniva trasportata in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino.

Le ultime notizie dicono che le sue condizioni sono serie ma non risulta in pericolo di vita.