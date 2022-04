Argomenti trattati Coez

Conoscete tutto sul cantante Coez? Sapete qual è il suo vero nome? Ripercorriamo la carriera e la vita privata del cantautore e rapper italiano.

Silvano Albanese, in arte Coez, è nato l’11 luglio 1983 a Nocera Inferiore (Salerno). Il rapper e cantautore trascorre l’infanzia a Roma ma non abbiamo altre informazioni riguardo i suoi genitori o la sua famiglia in generale, anche se tutti conoscono la canzone “E yo Mamma” dedicata alla madre, che sembra lo abbia cresciuto da sola “A te che hai lottato per me, c’è chi ha due genitori, tu vali per tre”.

In adolescenza, la sua grande passione, oltre alla musica, era la streetart. Lo pseudonimo “Coez” nasce, infatti, come firma per opere che realizzava per le vie di Roma. Mentre, a 19 anni, pubblica il suo primo progetto musicale da indipendente: il Circolo Vizioso. La svolta arriva con l’uscita del singolo e del relativo video “Nella casa”, critica al mondo della discografia, che portano Coez ad affermarsi sulla scena nazionale.

Nel 2013 partecipa nella categoria giovani alla prima edizione del Music Summer Festival e pubblica l’album Non erano fiori, entrato nella top 10 della Classifica FIMI.

Con il quarto album “Faccio un casino”, doppio disco di platino, si consacra nella scena Indie-pop italiana, diventando il vero fenomeno del momento. La sua particolare capacità di raccontare la vita quotidiana tramite i suoi testi e lo stile rilassato della sua musica, riesce a conquistare tutto il pubblico.

L’11 gennaio 2019 ha pubblicato il singolo È sempre bello per celebrare i dieci anni di carriera.

Coez fidanzata

Nonostante l’amore sia il tema centrale delle sue canzoni, l’artista è molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata. Anche sui suoi canali social, infatti, condivide sono informazioni relative alla sua musica. Sembrerebbe che Coez non sia fidanzato, ha infatti dichiarato, ai giornalisti che glielo hanno chiesto, di essere troppo impegnato per dedicare tempo a sé stesso e a un’eventuale compagna. Tutti però ricorderanno la sua ex ragazza, ovvero Lola, la protagonista del video La musica non c’è? A quanto pare la ragazza ha fatto parte della vita dell’artista, ma la relazione è naufragata anni fa.