Nonostante non sia un personaggio famoso, il suo lavoro lo porta a dover stare molto a contatto con il mondo dello spettacolo, per questo motivo il manager Claudio Fratini è sempre stato attento a tenersi ben lontano dalle luci dei riflettori.

L’occhio del gossip però, è sempre molto attento ed ha scoperto il nome della sua famosissima dolce metà, una cantautrice milanese. Sì, perché Claudio Fratini, oltre ad essere il manager di molti personaggi dello spettacolo è anche il fidanzato della talentuosa Malika Ayane. Ma scopriamo di più sull’uomo che ha fatto battere ancora una volta il cuore all’artista.

Chi è Claudio Fratini

Non si hanno molte informazioni su Claudio Fratini.

Il manager infatti nonostante sia presente sui social, ha il profilo privato ed è molto geloso della propria privacy. Cosa certamente difficile ma necessaria se si vuole lavorare dietro le quinte del mondo dello spettacolo.

Ciò che si sa però, è che vive facendo la spola tra Milano e Berlino. Per lavoro poi, Claudio Fratini gira tutta Italia, ma appena può torna da Malika, la fidanzata, con cui ama condividere momenti di tranquillità, lontano dalla vita frenetica a cui lo costringe la propria professione.

L’incontro con Malika Ayane

La storia di Claudio Fratini e Malika Ayane sembra proprio volontà del destino. Può anche essere considerata un romantico esempio per tutte quelle persone ferite che fanno fatica a credere che esita l’amore. I due infatti si sono incontrati per caso durante ad una serata nel 2018, quando la cantante, già madre di una bambina avuta da una relazione precedente, stava affrontando la fine del suo matrimonio con il regista Federico Brugia. Una storia nata qualche anno dopo la fine della relazione con il cantautore bolognese Cesare Cremonini. Il giudice di X Factor credeva fortemente nell’amore tra lei e Brugia che andava avanti dal 2011, ma non è bastato per evitare di rimanerne, purtroppo, scottata.

Quando Claudio Fratini entra nella sua vita e riesce nell’intento di farle provare le famose farfalle allo stomaco, l’amore tra i due è così travolgente, e la Ayane si è riscoperta così tanto innamorata di lui, da dedicargli anche una canzone dal titolo “Stracciabudella”, che racconta un amore profondo e passionale.

Curiosità

Secondo alcuni rumors, complici anche le professioni di entrambi, che li costringono a girare come trottole per l’Italia e per il mondo, Claudio e Malika condividono la propensione ad una vita più tranquilla, molto lontana dalla mondanità che caratterizza le persone del mondo dello spettacolo.