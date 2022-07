Una cisterna carica di GPL si è ribaltata in autostrada. I vigili del fuoco sono al lavoro da 24 ore per rimettere la strada in sicurezza.

Una cisterna piena di GPL si è ribaltata in autostrada. I vigili del fuoco stanno lavorando da ben 24 ore per riuscire a rimettere il tratto della strada in sicurezza.

Cisterna carica di GPL si ribalta in autostrada A16

I vigili del fuoco sono impegnati da 24 ore nelle operazioni di messa in sicurezza del tratto pugliese dell’autostrada A16 Napoli-Canosa, dopo che un’autocisterna carica di GPL ha sbandato e si è ribaltata.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di martedì 26 luglio, ma è stato necessario chiudere l’intero tratto autostradale per tutta la giornata di mercoledì 27 luglio, in modo da consentire ai soccorsi di travasare il contenuto in una nuova cisterna. L’allarme è scattato intorno alle 13, quando il mezzo pesante, che viaggiava in direzione Napoli, ha perso il rimorchio carico di GPL ribaltandosi. La strada è stata subito chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenute la Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e soccorsi sanitari e meccanici.

Le indicazioni

Come informa autostrade per l’Italia, anche oggi resterà chiuso il tratto autostradale tra il bivio per la A14 Bologna-Taranto e Cerignola ovest in entrambe le direzioni. Agli utenti provenienti da Napoli e diretti in Puglia si consiglia di entrare sulla A14 a Canosa se diretti verso Bari o a Cerignola est se diretti verso Pescara.

Agli utenti provenienti da Pescara e dirett i Napoli si consiglia di uscire a Cergignola Est o a Foggia e rientrare sulla A16 a Cerignola Ovest o a Candela.