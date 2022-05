I Circus Mircus sono un gruppo musicale che rappresenterà la Georgia all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Lock Me In. Ma scopriamo qualcosa in più sui misteriosi Circus Mircus.

Chi sono i Circus Mircus

I Circus Mircus si sono formati Tibilisi nel 2020.

Il gruppo musicale nel corso di questi due anni ha pubblicato ,nel 2020, il loro primo EP, Circus Mircus e circa 11 canzoni. La band ha condiviso la loro storia, secondo cui il gruppo si sarebbe formato nel 2020 dopo che il circo per cui lavoravano li ha licenziati perché:

Non eravamo abbastanza bravi, probabilmente i peggiori della troupe, ecco perché siamo diventati amici.

Il 14 novembre 2021 l’emittente GPB ha reso noto che i Circus Mircus sono stati selezionati come rappresentanti georgiani all’Eurovision Song Contest 2022 a Torino. Il loro brano eurovisivo Lock me in è stato poi pubblicato il 9 marzo 2022.

La prima volta all’Eurovision

Tutti i cantanti che partecipano all’Eurovision, lo fanno sempre per qualche ragione. Chi vuole rappressentare il proprio Paese, chi vuole esprimere e diffondere un messaggio, chi vuole cercare di lanciare la propria carriera e chi, invece, cerca di pubblicizzarsi.

La band georgiana lo fa con un altro scopo:

Abbiamo pensato che questo sarebbe stato un ottimo modo per condividere le nostre convinzioni, la nostra filosofia e il nostro stato d’animo, e anche per ottenere molti nuovi seguaci. Siamo qui in missione. Non solo per vincere, ma per convincere quante più persone possibile a unirsi a noi. Tutti e nessuno.

Tutti possono entrare a far parte del gruppo:

Se qualcuno – e intendiamo chiunque – desidera far parte del Circus Mircus, può farlo. Siamo la parte musicale del Circus Mircus, condividiamo questa ideologia e filosofia. Ma non importa chi sei quando sei nel gruppo. Le identità sono sopravvalutate. Non c’è posto per gli ego nell’arte. Ecco perché abbiamo deciso di coprirci il viso.

Vita Privata

Per quanto riguarda la loro vita privata non abbiamo alcuna notizia. Poichè hanno deciso di vivere nell’anonimato reperire notizie sul gruppo georgiano è impossibile, anche sulla loro pagina Instagram si limitano a pubblicare scatti e video relativi alla loro carriera musicale.

Curiosità

Il video musicale di Lock me in è stato posticipato all’1 aprile 2022 perché considerato inappropriato dal gruppo visti i suoi contenuti spensierati durante gli eventi della crisi Russia-Ucraina.

Molti si chiedono da dove provenga il loro nome Circus Mircus. Circus deriva dal loro vecchio lavoro da cui sono stati licenziati, mentre quando gli viene chiesto da dove deriva Mircus, loro rispndono: