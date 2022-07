Chiara Ferragni e Valentina Ferragni sono state invitate a Parigi per il primo appuntamento della settimana della moda: la sfilata Haute Couture di Schiaparelli.

Il brand in questione, diretto da Daniel Roseberry, ha aperto l’attesissima Settimana della Moda parigina, presentando la nuova collezione per l’autunno-inverno 2023.

Le sorelle Ferragni, dunque, hanno avuto l’onore di presenziare all’evento e, per l’occasione, hanno sfoggiato due outfit assolutamente iconici e difficili da dimenticare.

Andiamo a scoprire nel dettaglio i look di Chiara Ferragni e di Valentina Ferragni.

Chiara Ferragni in Schiaparelli: rosa sensuale sul seno

Non è la prima volta che vediamo l’imprenditrice Chiara Ferragni sfoggiare outfit brandizzati Schiaparelli; in numerose altre occasioni, infatti, l’abbiamo vista indossare look audaci e tipici dello stile del brand.

Basti pensare al famosissimo top scultura dorato indossato alla presentazione della collezione primavera-estate 2021; impossibile dimenticarselo, tanto era luminoso ed extra sensuale.

La Ferragni è fan Schiaparelli da ormai molto tempo, pare proprio che sia quasi attratta dallo stile inconfondibile e surrealista del brand che, ogni volta, la rende iconica e audace solo come lei sa fare.

In occasione della prima sfilata autumn-fall 2023, l’imprenditrice ha optato per un top rosa arricciato sul seno in modo perfetto, proprio come se fossero due rose vere ad abbracciarle le forme.

Il top ricade poi lento come uno strascico, per un effetto super elegante e alla moda. Per il sotto, invece, la Ferragni ha scelto un pantalone nero dal taglio sartoriale e ampio, una scarpa con il tacco e ha raccolto i capelli in un raffinato chignon.

Infine, per il makeup Chiara Ferragni ha optato per toni neutri e molto eleganti: una leggera riga di eyeliner e ciglia extra long.

Valentina Ferragni in tendenza con un nude look

Se Chiara Ferragni ha optato per un outfit sì audace, ma sicuramente più romantico e “fiabesco”, la sorella Valentina Ferragni ha stupito con qualcosa di incredibilmente sexy.

Sappiamo bene quanto il nude look sia una tendenza molto in voga tra le celebrità, soprattutto nella stagione estiva attuale e Valentina, per l’occasione, ha sfoggiato qualcosa di assolutamente iconico.

Per lei una camicia bianca trasparente con arricciature facente parte della collezione autunno/inverno 2021 di Schiaparelli, e sotto un paio di pantaloni neri a vita alta con una cintura gioiello dettagliata da charms dorati (l’oro è una costante del brand).

Il tocco di classe che grida audacia verso il mondo? La trasparenza della camicia, sotto la quale il seno completamente nudo è coperto solo da un paio di copricapezzoli dorati a forma di cuore.

Anche il makeup extra dorato: sulle palpebre Valentina ha scelto un ombretto extra luminoso e dall’effetto bagnato, in grado risplendere anche a distanza e soprattutto di far esaltare l’azzurro dei suoi occhi.

Schiaparelli è simbolo di consapevolezza

Quando si pensa a Schiaparelli si pensa a forza e rivendicazione; sono infatti questi i valori cui si ispira il brand, capace di fare sentire tutte le donne consapevoli del proprio corpo e della propria libertà di espressione.

Non si tratta di una mera provocazione, sebbene essa si possa leggere tra le righe, bensì di un messaggio di accettazione e di messa in mostra del corpo femminile, meraviglioso in ogni sua forma.

Perché la moda è anche questo: lanciare messaggi e schierarsi da una parte ben precisa del mondo.