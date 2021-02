Modella di metà sangue italiano e metà brasiliano, l’abbiamo vista prestare il volto a diversi brand quali Missoni, Prada, Dolce&Gabbana e Pantene. Ma oltre ad alcuni tra i più grandi marchi del mondo della moda, Chiara Scelsi ha saputo attirare a sé anche l’occhio sempre attento del gossip.

Scopriamo di più su di lei, dal suo passato difficile alla sua rivalsa nella carriera.

Chi è Chiara Scelsi

Chiara Scelsi nasce nel 1997 a Milano e passa la sua infanzia in una delle province del capoluogo lombardo, Sesto San Giovanni. Il padre è originario di Napoli, mentre la madre ha origini brasiliane. Un mix di culture che ha sicuramente contribuito al fascino della bella Chiara. Ciò che si sa del suo passato è che non è stato facile.

La separazione dei suoi genitori infatti, ha innescato un meccanismo che l’ha portata ad attraversare una ribellione adolescenziale più accentuata, tra cattive compagnie ed espulsioni scolastiche con conseguente abbandono degli studi. Chiara è approdata nel mondo del lavoro alla giovanissima età di 16 anni, come interprete al Salone del Mobile, per poi intraprendere la carriera da modella subito dopo.

La carriera come modella

Nonostante il periodo turbolento, Chiara Scelsi ha avuto l’occasione di una rivalsa, impegnandosi nella sua nuova carriera da modella. Nonostante la giovane età, il suo curriculum è ricco di esperienze e collaborazioni con moltissimi brand prestigiosi.

La Scelsi è infatti stata la protagonista di un servizio fotografico targato Vogue Italia, ha sfilato per stilisti del calibro di Prada, Missoni, il compianto Karl Lagerfeld e Romeo Gigli. Per Dolce&Gabbana ha sponsorizzato un profumo e ha prestato il volto e i suoi bellissimi boccoli a Pantene. Non si è lasciata neanche scappare una comparsa nel video musicale di “Dolor De Cabeza”, il singolo di Riki, cantante rivelazione di Amici Di Maria De Filippi. E proprio al programma della regina di Mediaset, Maria De Filippi, sembrerebbe essere legato un suo flirt.

Curiosità e vita privata

Chiara Scelsi è finita sotto l’occhio attento del gossip per un presunto flirt con Stefano De Martino, nel periodo di separazione tra il presentatore e ballerino con la showgirl Belen Rodriguez, ex moglie e madre del suo primo figlio, Santiago. La coppia o presunta tale però, non si è mai esposta a riguardo.

La vita di Chiara sembra essere molto frenetica, oltre al lavoro da modella che la vede inevitabilmente sempre impegnata in luoghi diversi con diversi brand, è anche appassionata di sport, dell’atletica in particolar modo. Sembra anche avere molto interesse per il mondo della recitazione.