In questo periodo di lockdown, passiamo e passeremo tantissimo tempo in casa. Quindi, come vestirsi? Le tute sono un’ottima soluzione per restare comodi per tutto il giorno ma al tempo stesso in ordine e presentabili. In commercio, ne esistono di diverse tipologie, ma per quest’autunno inverno 2020 le tendenze moda proclamano le tute in cashmere le vincitrici assolute.

Ecco qui di seguito i migliori modelli da avere assolutamente.

Tute in cashmere: le tendenze

Comode, pratiche, versatili e al tempo stesso femminili, le tute sono uno dei capi jolly, passepartout da tenere sempre nell’armadio a portata di mano. Ci salvano la vita in diverse occasioni e le possiamo addirittura sfoggiare in contesti più importanti. Ovviamente dipende dal modello e dal tessuto che andiamo a scegliere!

Ma se una volta la tuta era relegata al concetto di “sport, attività fisica” o “roba per stare in casa”, nel corso degli anni e soprattutto oggi ha assunto un ruolo diverso, più versatile.

Usiamo ad esempio la tuta per uscire nel tempo libero, la abbiniamo anche a look più cool e stilosi. E ancora, la usiamo anche di sera con tacchi o scarpe più particolari. Insomma, le tute ci accompagnano ogni giorno per diversi occasioni d’uso.

Quindi, perché non adottarle anche in casa durante questo periodo di lockdown? Per quest’autunno inverno, i modelli più in voga sono quelli in cashmere, in maglia e in cotone felpato.

Diversi brand, sia luxury che low cost, ne hanno realizzate versioni colorate o sui toni delicati, l’ideale per tutti i gusti. Ecco i migliori modelli:

Missguided UK

La prima tuta che vi proponiamo è di Missguided UK, un brand inglese che propone sempre le ultime tendenze in fatto di abbigliamento e accessori. Questa tuta ne è un esempio: morbida, comoda e super versatile. Perfetta da indossare con un chiodo di pelle, con un cappotto o un piumino per uscire fuori, mentre per stare in casa con delle belle calze pesanti:

H&M

Ci propone un’altra tuta come la precedente, ma meno aderente perché il pantalone è un joggers, quindi dalla vestibilità ancora più morbida. Abbinatelo ton sur ton oppure con un colore a contrasto, con ad esempio una felpa in nero:

Intimissimi

Invece ci presenta la tuta in una forma più “elegante” con pezzi singoli, componibili tra di loro o con altri. Semplice, delicata e molto comoda, la tuta in cashmere di Intimissimi è il must di stagione:

Massimo Dutti

Brand più luxury che low cost che ci propone una sua rivisitazione della classica tuta: pantalone morbido e maglia in cashmere. Adatto anche a stare in casa, magari come outfit da lavoro.

Falconeri

E come facevamo a non citare Falconeri, il re del cashmere? Per l’autunno inverno 2020, ci presenta un’intera collezione dedicata a questo tessuto, declinato in dolcevita, maglioni, tute, felpe e pantaloni. Anche questi, come quelli di Intimissimi, sono pezzi singoli componibili tra di loro o con altri elementi.

Penny Black

Anche Penny Black ci presenta una versione del tutto personale della tuta tradizionale, rendendola ancora più chic e stilosa, con trama bicolor e bottoni lungo le maniche:

Zara

Quest’anno Zara ha creato diverse tipologie di tute, dalle più basic alle più ricercate. Noi ve ne proponiamo una che è una via di mezzo, l’ideale per variare un po’ e non comprare la solita tuta:

Oysho

Concludiamo questa carrellata di tute in cashmere, maglia e cotone pesante con Oysho che ci propone una variante più morbida (rispetto alla precedente di Zara, più aderente). Come abbiamo visto, i colori oscillano tra i toni del grigio e del beige, ma in alcuni casi sfociano nel bicolor con dettagli esclusivi per rendere la tuta un capo ancora più trendy.