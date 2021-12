Terapia di coppia: Chiara Ferragni e Fedez ci ricordano perché è importante

Nessuna persona, e quindi nessuna relazione, è perfetta. Imparare a conoscere sé stessi è il primo e necessario passo che di permette di stringere rapporti sani e duratori. Proprio per questo un aiuto esterno nella forma di uno psicologo non è mai qualcosa di cui vergognarsi.

Questa volta a ricordarcelo sono Chiara Ferragni e Fedez, che parlano senza problemi delle sedute di terapia di coppia che seguono da un po’ di tempo. Il trailer di The Ferragnez ci ha infatti anticipato questo come uno degli argomenti che vedremo nella serie di prime video.

Chiara Ferragni, Fedez e la terapia di coppia

Chiara Ferragni e Fedez non sono certo una coppia riservata. Ogni giorno condividono sui loro profili social occasioni di lavoro, di vita quotidiana e soprattutto i momenti famigliari in compagnia dei figli Leone e Vittoria.

Non solo, perché su prime video sarà presto disponibile la serie non fiction The Ferragnez, che seguirà la famiglia ancora più da vicino. Infatti, nel trailer del reality show vediamola i due durante una seduta di terapia di coppia. Chiara prosegue poi parlando del carattere del marito, citando alcuni dei suoi sbalzi d’umore. Oltre a queste scene, Fedez ha ampliato l’argomento parlandone con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa.

Durante l’intervista di presentazione del suo ultimo album, il cantante ammette che andare in terapia di coppia sia stata una scelta di cui non si pente. Cerca infatti di normalizzare la questione, nonostante la salute mentale rimanga ancora un tabù in fin troppe occasioni. Fedez afferma poi che si è trattato di un’esperienza interessante, e che l’aiuto di uno psicologo non è utile solo nel contesto della coppia, ma anche in quello personale. Già nel 2020 Chiara Ferragni aveva rivelato di seguire un percorso del genere da tre anni, ammettendo quanto l’avesse aiutata.

Perché si parla di salute mentale

Purtroppo in numerosi contesti il tema della salute mentale viene concepito come qualcosa di poca importanza, alla pari di un capriccio. Spesso viene anteposto il benessere fisico a quello della nostra psiche, senza comprendere che fra i due esiste un legame strettissimo. Sono innumerevoli le difficoltà fisiche derivanti da problemi di salute mentale, e viceversa. Soprattutto in seguito allo stravolgimento delle nostre vita causato dalla pandemia, sono emersi tutti i benefici di un buon percorso di terapia. Chiara Ferragni e Fedez non sono le prime celebrità che trattano questo argomento.

Solo quest’anno è diventato virale il video della modella Bella Hadid, che in lacrime raccontava della sua depressione e delle difficoltà che stanno nel mantenere una facciata positiva anche nei momenti più duri. Lo stesso hanno fatto anche Willow Smith, che ha parlato dei suoi problemi di ansia e attacchi di panico, e altre cantanti come Lady Gaga e Adele, che ha rivelato ai social le difficoltà provate a causa dei continui giudizi sul suo corpo. Il messaggio comune di tutte queste personalità famose è lo stesso: è importante prenderci cura di noi stessi, non solo dal punto di vista fisico. Nessuno è perfetto, e non c’è nulla di cui vergognarsi nella terapia.