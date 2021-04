La nota influencer Chiara Ferragni viene ‘accusata’ di soffrire di depressione post partum in seguito alla sua presa di posizione in merito alla campagna vaccinale: i dettagli.

Chiara Ferragni e la depressione post partum

La nascita della secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria, ha scatenato il web: dagli haters ai fan più sfegatati della famiglia Ferragnez.

Tra look coordinati di mamma Chiara Ferragni e baby Vittoria ci sono state molte polemiche legate al parto della famosa influencer.

Una di esse si scatena su Twitter in seguito alle proteste della influencer in merito alla campagna vaccinale contro il Coronavirus in Lombardia. Chiara, insieme al marito Fedez, ha denunciato le inefficienze nella gestione del sistema vaccinale nella Regione Lombardia, nella quale risiedono insieme alla famiglia. In seguito a questi eventi, una giornalista su Twitter ha attaccato Chiara Ferragni, ‘diagnosticandole’ una depressione post-partum con le seguenti parole:

La depressione post partum di Chiara Ferragni produce denunce politiche feroci alla Lombardia Sempre la vecchia storia di fare il proprio mestiere ( si fa per dire)…

La risposta di Chiara e Fedez

Ovviamente la Ferragni ha risposto alle critiche dell’utente Twitter, replicando con una story sul suo profilo Instagram nella quale non solo accusa la giornalista di essere poco professionale ma anche di ridicolizzare la depressione post-partum. L’influencer infatti la definisce una “situazione molto grave e invalidante che colpisce almeno il 10-15 % delle donne e che deve assolutamente essere presa sul serio”.

Con la sua arguta risposta, la influencer si è difesa dalle accuse e ha anche posto l’attenzione su un tema delicato e poco affrontato come la depressione che segue al parto.

Anche il marito Fedez ha voluto replicare alla giornalista che accusava la moglie con un post di Twitter, che dice: