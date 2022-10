Chi sono gli stilisti più apprezzati al mondo?

Lo stilista o il direttore creativo si occupa di ricercare, ideare, concettualizzare e produrre capi di abbigliamento. Ad oggi il numero delle case di moda e dei fashion designer sono infiniti ma alcuni rimangono i preferiti e i più apprezzati dalle persone di tutto il mondo.

Chi?

Gli stilisti più apprezzati al mondo: tra icone e nuovi volti

Il settore della moda non è fatto solo di marchi ma anche di persone. Infatti dietro ogni collezione c’è la mente visionaria e il duro lavoro di uno o di una stilista. Ogni capo viene pensato, creato e realizzato nei minimi dettagli per poi essere sfoggiato durante le fashion week organizzate nelle tre capitali della moda: Milano, Parigi e New York.

Le collezioni sono considerate delle vere e proprie opere d’arte e spesso vengono influenzate dal momento storico che si vive e oggi soprattutto dalla tecnologia. Ci sono delle colonne portanti all’interno della moda, dei nomi inscalfibili che hanno dettato le regole della fashion art e che lavorano nel campo da decenni. Altri nuovi volti invece sono riusciti in poco tempo ad emergere e a rivoluzionare il settore e i marchi.

Quali sono questi nomi?

Gli stilisti più apprezzati al mondo: I nomi e i marchi

Donatella Versace

Donatella Versace è un’icona all’interno del settore della moda. Simbolo di femminilità, di solidarietà, di creatività è rimasta a capo dell’azienda per ben 20 anni. Nel 2018 Versace è stata venduta a Michael Kors anche se in realtà lei rimane come direttrice progettuale della casa. Diventa famosa con il celebre abito verde trasparente indossato da Jennifer Lopez duranti i Grammy Awards 2000. In realtà lei non ha mai cucito un abito a differenza del fratello Gianni Versace che ha fondato la firma e che è stato brutalmente ucciso. Lei era la musa inspiratrice di Gianni che aveva creato una collezione Versus proprio ispirandosi a Donatella. Alcuni suoi abiti sono esposti in un museo a Londra. Molto attiva sui social è sempre protagonista del momento che vive e ha sempre uno sguardo progressista e innovativo quando si tratta di progettare nuovi capi. Si circonda sempre delle persone che ama a partire dalla famiglia fino ad arrivare ai suoi più cari amici. In pubblico le piace farsi vedere con delle modello o donne più belle di lei oppure con ragazzi molto giovani e famosi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Donatella Versace (@donatella_versace)

Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld è stato il direttore artistico per eccellenza. Ha lavorato per diverse case di moda ma ha diretto e rivoluzionato tre marchi importantissimi: Chloè, Chanel e Fendi. Era anche un fotografo e spesso le campagne pubblicitarie venivano realizzate proprio da lui. Per lui la camicia bianca era la base di tutto. Lo stilista ha fondato anche Lagerfeld, il suo marchio personale nel 1980 e ha intrapreso collaborazioni anche con marchi di basso livello come H&M non curandosene della suo immagine, ormai affermata. La sua modella preferita era Claudia Schiffer, sua connazionale.

Miuccia Bianchi

Miuccia Prada e il marito Patrizio Bertelli fanno della casa di moda Prada uno dei leader mondiali dell’industria di lusso. Divenuta famosa con le sue iconiche borse e borsette nere di Nylon oggi è una delle donne più influenti al mondo. Hanno anche girato un film Il diavolo veste Prada. Espande la sua creatività iniziando a disegnare abiti. Ama molto l’accostamento bianco-nero. Fonda anche la casa di moda Miu Miu e collabora anche con architetti e designer occupandosi dell’estetica degli edifici. Non è interessata agli aspetti mondani di questo settore rimanendo così sempre con i piedi per terra. Nel 2015 è diventata anche Cavaliere della Repubblica Italiana.

Virgil Abloh

Virgil Abloh è stato un artista a tutto tondo. Viene soprannominato il rivoluzionario in quanto è stato capace di rimescolare e trasformare lo streetwear e il fashion. Fonda nel 2013 il brand Off-White che comprende collezioni da uomo e da donna ma non solo anche arredi e pubblicazioni. Tutto è stato frutto del suo interesse e la sua curiosità verso l’arte, il design, la musica che lui riusciva a catturare e trasmettere in modo istantaneo. Entra nel gruppo LVMH, collabora con Kanye West per il quale realizza cover per i suoi album. Purtroppo dal 2019 stava affrontando una grave malattia, il cancro, che lo ha portato a spegnersi il 28 novembre 2021.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @virgilabloh

Demna Gvasalia

Demna Gvesalia è il direttore artistico di Balenciaga dal 2021. Lo stilista georgiano ha ribaltato le convenzionalità e ha fuso alti e bassi marchi. Appassionato di design, attraverso una collaborazione con Epic Games ha fatto uscire una collezione digitale che poi è stata realizzata successivamente. Ha creato anche delle sfilate virtuali nel metaverso durante il periodo di pandemia. Ha diretto alcuni live show di Kanye West iniziando ad approcciare anche con alcuni personaggi famosi ed importanti facendo di loro la sua vetrina. Infatti dopo la sfilata di Kim Kardashian con la tuta nera che le copriva tutto il corpo, le luci erano totalmente puntate su di lui. Amplia la visione dell’abito maschile rendendolo un capo senza genere. Ha fatto dei Simpson i suoi modelli.

Alessandro Michele

Alessandro Michele è il direttore artistico di Gucci dal 2015. Anche lui adora l’abito maschile che ama rompere, trasformare, giocarci per rompere tutti i cliché. La parola d’ordine è eccentricità e vanità maschile. Anche l’uomo può vantarsi e sfoggiare tutte le sue giacche estrose, non convenzionali esprimendo così la propria personalità. Anche lo stilista ama creare dei rapporti stretti con i suoi clienti soprattutto quelli famosi che cerca di accontentare e farli brillare. Attua una vera e propria rivoluzione della divisa, giacca e pantaloni.