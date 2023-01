Chi è Zoë Chao: l’attrice di “Strangers”

Zoë Chao è un’attrice televisiva e teatrale e sceneggiatrice statunitense, nota principalmente per il suo ruolo di Isobel in “Strangers“, Zoe in “Modern Love” e Sara Yang in “Love Life“.

Zoë Chao: biografia

Nata il 19 settembre 1985 negli Stati Uniti, è di origine cinese e inglese-irlandese.

Dopo essersi diplomata alla Wheeler School, ha conseguito la laurea in storia dell’arte presso la Brown University. Per il suo master of fine arts (MFA) in recitazione invece, si è laureata presso l’Università della California. Amante dell’arte, della musica e dello spettacolo, ha anche frequentato un corso teatrale e di canto.

La carriera

Il debutto cinematografico arriva nel 2006 quando prende parte al film “My Girlfriend’s Abroad“.

Ha poi recitato nelle pellicole “Monster Girls“, “Halfoff“, “Dirty Beautiful“, “Where’d You Go” e tanti altri.

L’attrice ha partecipato anche a molte produzioni teatrali, tra cui “Sideways” di La Jolla Playhouses, “Surf Report” , “Our Town” di WoW Festivals e “Amadeus” di Ensemble Theatre Company. Nel 2016, è apparsa nella commedia “Off Broadway Friend Art” per la compagnia teatrale Second Stage.

Ha poi lavorato con grandi registi come Christopher Guest, Les Waters, Ping Chong e Chris Ashley.

Inoltre, ha recitato nella serie “The God Particles“, che ha scritto e prodotto. Ha poi co-prodotto il cortometraggio del 2017 “Like Animals“.

Le serie tv più celebri di Zoë Chao

Tuttavia, raggiunge la notorietà solo nel 2017 con la serie comedy-drama “Strangers“, in cui interpreta Isobel. Episodio dopo episodio, la protagonista cercherà di ricostruire la sua vita dopo una tremenda delusione amorosa. Per prendere parte a questa serie tv, Zoë Chao si è dovuta trasferire da New York a Los Angeles durante tutto il periodo delle riprese. Inoltre, la regista Mia Lidofsky è una grande amica d’infanzia dell’attrice.

L’attrice è conosciuta dal pubblico internazionale anche per il ruolo di Zoe in “Modern Love“, serie originale Amazon Prime uscita nel 2019. Il suo personaggio soffre della sindrome del sonno ritardato. Fanno parte del cast anche il co-protagonista Gbenga Akinnagbe e Anne Hathaway.

Celebre anche per aver preso parte alla serie romantica del 2021 “Love Life” con Anna Kendrick. Interamente girata nel Queens, racconta le vicende sentimentali della giovane protagonista. Prodotta per HBO Max, attualmente rappresenta uno dei titoli di punta di Netflix.

Il profilo Instagram di Zoë Chao

Zoë Chao ama rimanere in contatto con i suoi fan. Proprio per questo motivo, è molto attiva sui social. L’attrice ha un profilo Instagram, in cui si chiama “zchao“, che conta 41,2 milioni di followers.

Curiosità sulla sua vita privata

I genitori e la sorella dell’attrice sono entrambi artisti visivi. Inoltre, suo padre ha insegnato alla RISD per diversi anni, un’università privata di belle arti e design negli Stati Uniti. Inutile dirlo, il talento è di famiglia! In una recente intervista, infatti, Zoë Chao ha dato il merito ai suoi genitori per la sua affascinante personalità. Ringraziandoli anche per averle fornito supporto morale e finanziario. La famiglia è stata un vero e proprio punto di riferimento in tutti gli anni della sua vita.