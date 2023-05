Chi è Sveva Mariani: l’attrice di A casa tutti bene

Sveva Mariani è una giovanissima attrice italiana, conosciuta per essere entrata a far parte del cast della serie tv A casa tutti bene, di Gabriele Muccino. Un’esperienza davvero importante per la sua carriera.

Sveva Mariani, chi è: carriera e vita privata



Sveva Mariani è un’attrice italiana davvero giovanissima, alle prese con le prime importanti esperienze. L’attrice è nata a Roma il 6 agosto 1998, sotto il segno zodiacale del Leone. Oltre ad avere un grande talento, pur essendo alle prime armi, ha già mostrato la sua straordinaria bellezza. Con i suoi capelli biondi e i suoi occhi azzurri, riesce a conquistare tutti con un solo sguardo. La sua passione per la recitazione è iniziata quando era molto giovane. Sveva Mariani ha conseguito la maturità scientifica, e ha studiato dal 2017 al 2020 presso l’Accademia d’Arte del Dramma Antico Giusto Monaco. Non è chiaro se fare l’attrice sia sempre stato il suo grande sogno, ma sicuramente ha sempre amato la recitazione, tanto da spingere se stessa ad ottenere qualcosa in più, trasformando una passione in un lavoro. Nel 2021 è entrata a far parte del cast di A casa tutti bene – La serie, una serie tv di Gabriele Muccino, ispirata all’omonimo film di successo. Nella serie Sveva Mariani interpreta il ruolo di Luna, la figlia di Carlo e della sua ex moglie Elettra. Per quanto riguarda la vita privata di questa giovanissima attrice, per il momento non si hanno informazioni particolari, così come sulla sua vita sentimentale. Sveva Mariani sembra essere particolarmente riservata e sicuramente vuole mantenere la sua privacy. Sul suo profilo Instagram ufficiale, l’attrice ama condividere soprattutto scatti e video che la ritraggono sul set della serie tv, insieme ai colleghi. Sono poche le immagini che riguardano la sua vita privata, per cui i dettagli sono davvero limitati.

Sveva Mariani, il ruolo nella serie tv A casa tutti bene



Sveva Mariani ha ottenuto il ruolo di Luna nella serie tv di Gabriele Muccino, A casa tutti bene. Luna è la figlia di Carlo, uno dei protagonisti, e della sua ex moglie Elettra. La serie tv ispirata al film di successo torna venerdì 5 maggio, con 8 nuovi episodi in esclusiva su Sky e in streaming su Now. Potremo presto vedere Sveva Mariani tornare nei panni del suo personaggio, in una stagione con ancora più intrighi, più segreti, più incomprensioni, sentimenti inaspettati e colpi di scena. Stiamo parlando di una serie tv che ha ottenuto uno straordinario successo, tanto da essere premiata con il Nastro d’Argento 2022 come miglior serie dell’anno. Per Sveva Mariani si tratta sicuramente di una grande occasione per la sua carriera, in cui ha avuto modo non solo di fare esperienza, ma anche di entrare a far parte del cast corale di una serie davvero di grande successo. L’appuntamento con la seconda stagione della serie tv A casa tutti bene è previsto per venerdì 5 maggio e tutti i venerdì fino al 26 maggio, con due episodi a settimana, trasmessi su Sky.