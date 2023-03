Chi è Serena Enardu? L’ex tronista di “Uomini e Donne”

Classe 1976, Serena Enardu è un ex tronista del celebre programma “Uomini e Donne“. Prossimamente la rivedremo sul piccolo schermo come concorrente nell’Isola dei Famosi 2023.

La carriera di Serena Enardu

Nata a Cagliari del 1976, dopo gli studi superiori decide di intraprendere una carriera televisiva. Nel 1995 conduce “Punta e Vinci“, nel 1996 “Fotolibro” e nel 1997 ha diretto “Pillole di Salute“. Nel 1999 poi apre un centro di telefonia insieme a sua sorella. Tuttavia, raggiunge la notorietà grazie alla partecipazione come tronista all’edizione 2007 di “Uomini e Donne“, programma di Maria De Filippi. Da quel momento la svolta. È diventata opinionista, modella ed è ritornare alla conduzione di alcuni programmi. Inoltre ha partecipato come inviata a “Striscia la Notizia” ed ha fatto parte del cast del celebre film “Zoolander 2” al fianco di Ben Stiller e Owen Wilson.

La storica relazione Giovanni Conversano

Ed è proprio qui che conosce Giovanni Conversano. Una frequentazione molto turbolenta. Serena Enardu, infatti, decide di abbandonare il programma a causa di alcune segnalazioni su di lui. Pochi mesi dopo Giovanni Conversano viene scelto come tronista e, in modo del tutto inaspettato, Serena Enardu decide di partecipare come corteggiatrice. I due si ritrovano ed escono ufficialmente come coppia dal programma. Tuttavia, a tre anni dal loro fidanzamento, decidono di lasciarsi per un tradimento da parte del calciatore.

Serena Enardu e Pago

Dopo la fine della storia con Giovanni Conversano, l’ex tronista incontra il cantante Pago. Nel 2019 decidono di mettere alla prova il loro amore partecipando a “Temptation Island VIP“. Dopo tanti alti e bassi, escono separati dal programma. Si incontra poi nuovamente all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“. Sembrava essere finalmente ritornato il sereno tra i due, ma nel maggio del 2020 chiudono la loro relazione. Dopo anni di tira e molla, la coppia è attualmente ancora insieme. Recentemente sono stati ospiti nel salotto di “Verissimo” ed hanno parlato dei loro progetti futuri.

La vita privata

Serena Enardu ha un figlio di nome Tommaso, avuto ben prima di partecipare a “Uomini e Donne“. Ancora oggi non si sa chi è il padre, ma dalle ultime indiscrezioni sembrerebbe che i due siano in buoni rapporti. Sul suo profilo Instagram ama condividere momenti di quotidianità con suo figlio.

Oltre ad avere un fratello maggiore di nome Gianfranco, Serena ha

una sorella gemella di nome Elga Enardu. Nota al pubblico come influencer, è anche imprenditrice. All’inizio ha lavorato, insieme alla sorella, in alcuni negozi di telefonia nel loro paese. Dopo l’esperienza della sorella a “Uomini e Donne” ha poi deciso di partecipare al programma come tronista dove ha conosciuto il suo attuale marito.

La malattia di Serena Enardu

L’ex tronista soffre di gigantomastia, una malattia che porta il seno a crescere continuamente. Proprio per questo motivo, si è già sottoposta ad alcuni interventi di mastoplastica riduttiva per far fronte alle conseguenze di questo disturbo.

In merito alla sua malattia, ha affermato: «Ho vissuto questa situazione in modo molto sofferto soprattutto quando le mie foto pubblicate sui social network raccoglievano critiche molto pesanti. Ho cominciato a guardarmi in modo diverso e con sempre meno piacere»