È una campionessa di lancio del peso, ha fatto sentire la sua voce in nome di tutti gli italiani di seconda generazione senza cittadinanza, ha ottenuto riscatto divenendo ufficialmente italiana ed è il volto di “Notti Europee”: chi è Danielle Madam.

Danielle Madam è una sportiva, campionessa della disciplina del lancio del peso, grazie a cui ha vinto molti campionati. La sua vicenda personale è nota in quanto racconta la storia di moltissimi italiani di seconda generazione, cresciuti nel Bel Paese, senza però riuscire a ottenere la tanto agognata cittandinanza italiana.

In Italia da 17 anni, originaria del Camerun, finalmente, a 24 anni, è una delle promesse sportive del lancio del peso, che pratica con passione da tempo. Il suo nome è balzato alla cronaca negli ultimi mesi del 2020, quando ha commentato la vicenda dell’irregolarità delle prove d’esame per la cittadinanza del calciatore Luis Suarez. Ospitata in diverse trasmissioni televisive ha potuto raccontare la sua storia e denunciare un problema che affligge moltissimi ragazzi extracomunitari in Italia.

Negli ultimi mesi del 2020, Danielle Madam ha commentato la vicenda che ha coinvolto il calciatore Luis Suarez, circa la non validità delle prove d’esame d’italiano per la cittadinanza. Sempre su Instagram, si è lasciata andare a un lungo sfogo.

Ho sempre sperato di poter indossare la maglia azzurra e per quella avrei dato veramente tutto. Sono in Italia dall’età di 7 anni e sin da piccola sono sempre stata una ragazza molto determinata, con lo studio come nell’atletica. […] Ho fatto tutti i miei studi qui, frequento l’ultimo anno di università […], parlo perfettamente italiano e in atletica grazie ai miei sforzi, nel mio piccolo, ho vinto 5 titoli di campionessa italiana e molti di campionessa regionale assoluta- […] Ci sono extracomunitari di serie A (in tutti i sensi) ed extracomunitari di serie B, o meglio, c’è chi guadagna 10milioni a stagione quindi “non glieli puoi far saltare perché non ha il B1″, e ci sono tanti giovani che come me hanno passato la più parte della loro vita qui, studiano o lavorano ma sono fantasmi per lo stato.