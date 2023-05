Carolina Miranda è un’attrice messicana che ha avuto diversi ruoli nel corso della sua carriera. La vedremo presto nella prima stagione di Profilo Falso, nuova serie tv di Netflix sul catfishing.

Chi è Carolina Miranda: vita privata, fisico e altezza dell’attrice messicana

Carolina Miranda Olvera è nata a Irapuato il 25 giugno 1990. È un’attrice messicana, che ha avuto diversi ruoli nel corso della sua carriera. È conosciuta principalmente per il suo ruolo di Vicenta Acero “La Coyote” nella serie di Telemundo, Senora Acero, e per il ruolo di Eliza Lazcano nella serie tv di Netflix dal titolo Che fine ha fatto Sara?. Carolina Miranda è sempre stata molto appassionata alla recitazione, fin da quando era molto giovane, e ha cercato di trasformare questa grande passione in una professione, ottenendo un grande successo. Per quanto riguarda la sua forma fisica, l’attrice ha sempre mostrato una straordinaria bellezza. Carolina Miranda è alta 171 cm e pesa 59 kg e le sue misure sono 89 cm di busto, 63 cm di vita e 89 cm di fianchi. È di nazionalità messicana, con capelli e occhi castani. Sulla sua vita privata si hanno pochissime informazioni, anche perché Carolina Miranda è una donna molto riservata, che ci tiene a mantenere la sua privacy. Sui social network è molto seguita e anche molto attiva, ma tende a pubblicare soprattutto scatti e video che riguardano la sua professione, sia sul suo profilo Instagram, da 17.4k followers, sia sul suo profilo Facebook, da 453.5k followers. Non si hanno molte informazioni sulla sua vita sentimentale.

Carolina Miranda, chi è: la carriera

Carolina Miranda ha avuto diversi ruoli nella sua carriera. Ha debuttato nel 2012 nelle telenovelas, partecipando a Los Rey come protagonista giovanile, nel ruolo di Fina. Nel 2014 ha presto parte a Las Bravo, in cui ha interpretato il ruolo di Carmen Bravo. Nel 2015 ha partecipato al reality show La Isla e all’opera di Vicente Lenero, La visita del Angel, diretto da Raul Quintanilla. Nel 2016 è stata la protagonista della terza stagione di Senora Acero, nel ruolo di Vicenta Acero “La Coyote”. Un ruolo che ha segnato la sua carriera negli Stati Uniti. Nel 2018 ha condotto diversi eventi musicali nel Dolby Theater e nel 2019 è stata la protagonista di Claramente. Nel 2020, durante la pandemia, ha realizzato insieme a due attori del cast di Senora Acero, Oka Giner e Alex Oliva, un podcast dal titolo Ero no es de Princesas. Nel 2021 ha preso parte a nuovi episodi di Claramente ed è apparsa su Netflix nel ruolo di Elisa, nella serie tv Che fine ha fatto Sara?. Nello stesso anno è stata la protagonista della serie di Telemundo, Malverde – el Santo Patron, nel ruolo di Isabel Aguilar. Tra il 2022 e il 2023 è stata la protagonista della serie La mujer del diablo, nel ruolo di Natalia Vallejo, e presto la vedremo come protagonista della nuova serie tv Netflix Profilo Falso, nel ruolo di Camila.