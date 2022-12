Conosciamo meglio Aarti Mann, nota per il suo ruolo di Priya Koothrappali in The Big Bang Theory.

Aarti Mann è lo pseudonimo di Aarti Majumdar Mankad, attrice americana di etnia indo-bengalese. Nata il 3 marzo 1978 in Connecticut, ha 42 anni ed è di religione induista. Alta 1.59, si stima abbia un patrimonio netto di cinquecentomila dollari ed è principalmente nota per il suo ruolo ricorrente, sebbene non principale, di Priya Koothrappali nella fortunata e longeva comedy The Big Bang Theory.

Aarti Mann: biografia e carriera

Ancora bambina si è trasferita a Fox Chapel (Pittsburgh) con la famiglia e si è diplomata alla Shady Side Academy. Entrambi i suoi genitori sono medici. La madre Vasanti Majumdar si è laureata presso l’University of Pittsburgh Medical Center, specializzandosi in Ostetricia e Ginecologia. Il padre, venuto purtroppo a mancare quando l’attrice era ancora al liceo, lavorava sempre nell’ambito ospedaliero. Aarti Mann ha una sorella maggiore, Kruti, e un fratello minore, Nishad.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio negli anni 2000, con ruoli per lo più minori. La vediamo infatti in molte serie tv con ruoli secondari, come Heroes e Never I Ever di Netflix in cui ha interpretato Jaya Kuyavar. Ma le sue incursioni sul piccolo schermo sono davvero numerose, quindi appare anche in Scandal, Grey’s Anatomy, All rise, Suits, Febbre d’amore, Quarterlife e Wendell and Vinnie.

Sul grande schermo, invece, l’abbiamo vista a partire dal 2006 con The Memsahib, cui sono seguiti poi numerosi film. Solo per citare gli ultimi, Aarti Mann ha recitato in Danny Collins – La canzone della vita (Danny Collins) nel 2015, in Love Sonia nel 2018 e in Triple Trouble sempre nello stesso anno. Attualmente recita nella serie tv Netflix The Recruit, che sarà rilasciata online il 16 dicembre 2022, accanto alla star della piattaforma Noah Centineo. Dopo quella che è sembrata quindi una piccola interruzione nella sua carriera, Aarti Mann è pronta a tornare e questa volta sembra che abbia una parte più centrale nel prodotto di Netflix.

Aarti Mann: relazioni, vita privata, curiosità

Probabilmente la piccola interruzione temporale nella carriera di Aarti Mann è imputabile alla sua vita privata. Difatti l’attrice si è nel frattempo sposata con Purvesh Mankad, un uomo lontano dalle scene dello spettacolo. Sembra infatti che lavori nell’ambito della finanza. I due vivono attualmente a Los Angeles e hanno una figlia, di nome Nikita.

La bambina compare a volte nelle foto di Aarti Mann sul suo profilo di Instagram, seguito da circa 19mila utenti, probabilmente destinati ad aumentare una volta rilasciata la nuova serie tv su Netflix, The Rectuit. Nello show sembra interpreterà un personaggio di nome Violet, di cui potremo scoprire a giorni di più. Per quanto riguarda l’account Instagram di Aarti Mann, questo è stato aperto piuttosto di recente, ovvero nel 2020, per cui le foto presenti nel feed non sono molto numerose.

Tuttavia, Aaarti Mann condivide per lo più contenuti riguardanti la sua vita privata, amando quindi condividere momenti quotidiani con i fan. Ma dal punto di vista sentimentale, invece, è piuttosto riservata. Si sa molto poco su suo marito e ancor meno sulle sue relazioni precedenti.