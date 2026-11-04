Milly Carlucci e gli autori di Ballando Con Le Stelle pubblicano una nota di solidarietà per Alberto Ravagnani dopo l’intervista andata in onda il 3 novembre su Rai2 durante BellaMa’.

La vicenda che ha visto protagonista Alberto Ravagnani, 33enne concorrente di Ballando Con Le Stelle, è diventata rapidamente un tema centrale del dibattito mediatico dopo la puntata di BellaMa’ andata in onda martedì 3 novembre su Rai2. A seguito delle domande insistenti sulla sfera privata e sulla sessualità rivolte da Pierluigi Diaco, 49enne conduttore, la produzione dello show del sabato sera su Rai1 è intervenuta con una dichiarazione pubblica per esprimere sostegno al concorrente.

Con un messaggio diffuso sui canali social, firmato da Milly Carlucci e dagli autori del programma, la produzione ha voluto chiarire la propria posizione nei confronti dell’ospitata e del modo in cui si è sviluppata l’intervista, ribadendo il rispetto per la persona e il percorso umano e artistico di Ravagnani.

La nota di Ballando Con Le Stelle e le frasi ufficiali

Nel testo pubblicato dalla conduttrice si legge una presa di posizione netta: “Inaccettabile quanto accaduto”. La comunicazione contiene anche ringraziamenti formali, con parole precise rivolte al concorrente: “Ringraziamo Alberto Ravagnani per aver accettato l’invito a Ballando Con Le Stelle” e l’impegno a proseguire un percorso umano e artistico nel profondo rispetto della persona. Infine, la nota conclude con un messaggio di vicinanza: “Rinnoviamo tutto il nostro affetto” e la solidarietà già espressa privatamente dal gruppo di lavoro.

Chi firma e perché

La dichiarazione è stata resa pubblica a firma di Milly Carlucci e degli autori di Ballando Con Le Stelle. Con questo gesto la produzione non solo difende il concorrente, ma marca anche una distanza dalle modalità con cui l’intervista è stata condotta, sottolineando che lo show serale ha sempre cercato di proporre temi per comprendere e includere aspetti della società, senza ledere la dignità delle persone coinvolte.

Quel che è successo durante la puntata del 3 novembre

Durante la trasmissione pomeridiana su Rai2, il confronto tra Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani si è concentrato inizialmente sulla partecipazione al talent e sul libro autobiografico dell’ex sacerdote, ma è poi scivolato su questioni personali. Diaco ha rivolto al 33enne domande dirette sulle preferenze sentimentali e su eventuali esperienze intime successive alla rinuncia al sacerdozio. Lo scambio è proseguito con toni crescenti, fino alla reazione di disagio di Ravagnani, che ha dichiarato: “Mi stai mettendo in difficoltà, portandomi su un terreno dove chiunque qui sarebbe in difficoltà”.

La scelta di indagare la sfera privata dell’ospite ha innescato immediatamente critiche pubbliche e discussioni interne al servizio pubblico, sia sui social sia in ambiti istituzionali. Le reazioni hanno evidenziato la piena polarizzazione delle opinioni: da una parte chi difende la libertà del giornalismo di porre domande scomode, dall’altra chi invoca il rispetto della sensibilità personale di un ospite che ha già condiviso pubblicamente la propria storia.

Ipotesi di restrizioni sulle ospitate

In seguito alla vicenda è circolata l’indiscrezione secondo cui la produzione di Ballando Con Le Stelle avrebbe valutato di non autorizzare ulteriori partecipazioni dei concorrenti a BellaMa’ per il resto dell’edizione. La notizia è stata trattata come un’ipotesi non confermata ufficialmente nella nota, che però ha segnato un irrigidimento nei rapporti tra il programma serale di Rai1 e la trasmissione pomeridiana di Rai2.

Le reazioni pubbliche e il dibattito nella società

La vicenda ha sollevato commenti da più parti: personalità del mondo dello spettacolo e rappresentanti istituzionali hanno espresso posizioni divergenti, alimentando un confronto acceso su limiti dell’intervista, tutela dell’ospite e libertà di cronaca. Alcuni hanno definito l’intervento di Diaco e lo stile dell’intervista eccessivi, mentre altri hanno difeso il ruolo del giornalista nel porre interrogativi diretti su temi di interesse pubblico.

Di fronte alla discussione, la scelta di Milly Carlucci e del suo team di pubblicare una nota di solidarietà per Alberto Ravagnani ha voluto mettere in chiaro la posizione della produzione di Ballando Con Le Stelle: tutela della persona, affermazione del rispetto e condanna di modalità considerate inaccettabili nello svolgimento di un’intervista televisiva.

La questione rimane aperta sotto il profilo mediatico, con possibili ripercussioni sui rapporti interni alla rete e sugli inviti futuri tra programmi. Intanto, la dichiarazione della conduttrice ha riacceso il dibattito su quale sia il confine tra curiosità legittima e invadenza, e su come il servizio pubblico debba gestire ospitate sensibili.