Scopri perché Brindisi chiude scuole e parchi il 2 novembre e dove trovare subito le info.

Alle sette del mattino la pioggia cade a dirotto su Brindisi, e molti genitori si ritrovano a digitare freneticamente su Google per capire se la scuola del figlio sarà aperta. Tra gruppi WhatsApp, post sui social e comunicati sul sito del comune, la confusione regna sovrana, mentre il tempo scorre e la decisione di vestirsi per uscire resta incerta.

Il problema non è la pigrizia dei genitori, ma l’assenza di un canale unico che raccolga in tempo reale le chiusure scolastiche. In Italia la decisione di sospendere le lezioni spetta ai sindaci o, in casi particolari, ai dirigenti scolastici, non a un ente centrale. Perciò, anche comuni vicini possono adottare misure diverse davanti alla stessa allerta arancione, creando un mosaico di risposte che obbliga ogni famiglia a cercare informazioni specifiche per il proprio territorio.

Allerta arancione del 1-2 novembre 2026 e ordinanza del sindaco Giuseppe Marchionna

Il Protezione Civile regionale ha emesso il codice arancione per Brindisi e gran parte della Puglia, segnalando rischio idrogeologico, idraulico e venti intensi. In risposta, il sindaco Giuseppe Marchionna ha firmato l’ordinanza n. 82 del 1° novembre 2026, che prevede la sospensione totale delle attività didattiche dal 00:00 al 24:00 del 2 novembre. L’ordine riguarda scuole di ogni ordine e grado – statali, paritarie, private – includendo asili nido, micronidi e centri di formazione professionale. Parallelamente, tutti i parchi, le aree verdi e i cimiteri comunali sono stati chiusi al pubblico, con eccezione delle operazioni necroscopiche riservate ai familiari più stretti.

Dettaglio delle misure per le scuole e gli asili

Le disposizioni precise contemplano l’interruzione delle lezioni per alunni e personale, la chiusura delle strutture sportivi-educativi e la sospensione di ogni attività extra-curriculare. Anche i servizi di mensa sono stati fermati, per ridurre la necessità di spostamenti di cibo e personale in condizioni meteo avverse. L’Amministrazione ha diffuso le informazioni attraverso il sito istituzionale e le pagine social, ma la mancanza di notifiche push ha rallentato la diffusione di notizie cruciali per le famiglie.

Come reperire rapidamente le comunicazioni ufficiali

In assenza di una lista centralizzata, la strategia migliore è conoscere in anticipo i canali dove il Comune pubblica gli avvisi. La sezione “Comunicati stampa” del sito di Brindisi viene aggiornata in tempo reale, così come le pagine ufficiali Facebook e Instagram del Comune, dove il sindaco tende a condividere le decisioni prima di altri canali. Molte scuole hanno integrato le informazioni nel registro elettronico, inviando notifiche direttamente tramite l’app usata per voti e comunicazioni. I gruppi di classe su WhatsApp, pur non essendo fonti ufficiali, spesso diffondono le notizie più velocemente, ma è consigliabile verificare sempre con un canale istituzionale.

Suggerimento pratico per le famiglie

Un’azione preventiva utile è salvare nei preferiti la pagina web del Comune e attivare le notifiche delle pagine social prima che arrivi l’allerta. In questo modo, quando le previsioni di maltempo si avverano, non sarà necessario cercare le informazioni sotto la pioggia alle 6:45 del mattino. Tenere a portata di mano l’app del registro elettronico della scuola permette di ricevere direttamente le comunicazioni, evitando fraintendimenti e rumor di gruppo.

Impatto quotidiano sulle famiglie e consigli di organizzazione

Le chiusure improvvise gravano soprattutto su chi ha un lavoro flessibile o percepito come tale – spesso una donna – costretta a riorganizzare l’intera giornata in poche ore. La ricerca di soluzioni di backup, come la cura dei bambini a casa, il lavoro da remoto o la richiesta di permessi d’urgenza, aggiunge stress a una routine già complessa. Conoscere la ragione della difficoltà – un sistema di comunicazione frammentato – aiuta a ridurre la sensazione di essere sempre in ritardo. La consapevolezza che la mancanza di un canale unico è un problema strutturale, non personale, può alleviare parte della pressione psicologica, lasciando più spazio alla pianificazione pratica.