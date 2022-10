Carl Cox: chi è, carriera, vita privata

Carl Cox, nato in Inghilterra nel pesino di Oldham il 29 luglio 1962, è tra i DJ e i producer più noti e di maggior fama mondiale nell’ambito della musica techno e house. L’apice della sua carriera e della sua notorietà è senza dubbio stato raggiunto tra gli anni 80 e 90, dopo tante esibizioni nei sobborghi della città, e il suo successo non si è più fermato.

Si può dire, d’altra parte, che ha la musica nel sangue e che il suo ambiente di nascita lo ha certamente influenzato: i suoi genitori, molto amanti del mondo della musica, lo hanno iniziato all’educazione musicale fin da piccolo.

Carl Cox: chi è ed esordi

Carl Cox ha cominciato a farsi conoscere proprio nella seconda metà degli anni 80 in qualità di DJ house e acid-house, un genere in ascesa nel periodo e con un largo pubblico ancora oggi.

Al tempo Cox era noto come Three Deck Wizard, uno dei suoi pseudonimi. Il suo primo vero grande successo è datato 1986 e ha come titolo “Summer Of Love”.

Da allora, ha saputo destreggiarsi nel settore anche cambiando nome e arrivando oggi a essere non solo DJ e produttore, ma anche proprietario di due case discografiche: la Intec Records e 23rd Century records. Pur cambiando pseudonimo, non ha mai tradito la sua identità di musicista: nonostante tantissime offerte ricevute dal mondo della musica pop, ha sempre rifiutato per restare federe al genere house/acid house e non svendersi.

Carl Cox: il titolo di “re di Ibiza” e alcune curiosità

Carl Cox ha davvero saputo conquistare un grande pubblico a livello internazionale, guadagnadosi la fame di “re dei tre dischi” e di “re di Ibiza”, considerata la sua presenza nelle più famose discoteche dell’isola festaiola.

Il DJ è molto legato alla produzione vecchio stile della musica, dunque non ricorre a troppe tecnologie moderne per facilitare il suo lavoro. Nonostante sia un personaggio ormai abituale in quel di Ibiza e altre mete analoghe, ha sempre voluto chiarire un punto: anche se frequenta un certo tipo di ambiente, si è sempre tenuto lontano dalle droghe e la sua unica droga si può considerare sia la musica. “Sono sempre stato pulito. Se avessi assunto droghe, oggi non sarei qui. Sarei in un istituto mentale. O morto. Ho avuto la fortuna di dire di no nei miei primi giorni e di dormire abbastanza successivamente. Ho gusto per la vita e questo è ciò che mi rende quello che sono” ha infatti dichiarato, con parole d’effetto specie se si considera il contesto di riferimento spesso associato agli stupefacenti.

Attualmente Carl Cox abita a Los Angeles. Non è dato sapere se sia single oppure no: tiene molto alla sua privacy in campo sentimentale e si sa poco di essa sia per ciò che riguarda il presente che il suo passato. Anche sul suo profilo Instagra, seguito da quasi 2 milioni di followers, è incentrato quasi al 100% sulla sua carriera e trapela poco del privato.

Sappiamo però che ha un patrimonio stimato di 16 milioni di dollari!