Camicie da donna: idee per indossarle in ufficio.

Camicie donna eleganti: quando lanci un “sos” ufficio, loro non tardano a rispondere. Fedeli alleate per gli outfit da ufficio, sono capi così versatili che è praticamente impossibile immaginare il guardaroba di una donna che ne sia privo.

Le camicie donna infatti sono a tutti gli effetti un must-have, uno capo che senza troppe difficoltà si può abbinare un po’ con tutto. Caratteristica, quest’ultima, che torna particolarmente utile al mattino: sonno e fretta, si sa, non sono gli alleati perfetti per scegliere l’outfit giusto.

Camicie eleganti donna da indossare in ufficio

Fra le varie camicie eleganti da donna perfette per l’ufficio, la prima è senza dubbio la classica camicia bianca. Aperta, abbottonata o con tanto di cravatta: anche col taglio maschile, è perfetta in ambito lavorativo. In linea di massima, ogni camicia elegante a tinta unita (non solo bianca) oppure a righe sottili è ideale per essere indossata negli ambienti di lavoro.

Ma facciamo un passo indietro.

Quando e come è successo? Da quando la camicia da donna è diventata un capo essenziale nell’armadio di tutte le donne?

Il successo delle camicie eleganti da donna

La rivoluzione va imputata all’audace Coco Chanel, che “rubò” la camicia bianca dalla divisa maschile borghese e la introdusse nell’armadio femminile. Ma fu solo quando le dive di Hollywood, dagli anni ‘30 in poi, iniziarono ad indossarla con disinvoltura nei grandi schermi che la camicia iniziò a spopolare tra le donne.

Ed è pure diventata un modo per veicolare dei messaggi: primo fra tutti, l’emancipazione femminile. Negli anni ‘60, sgualcita o arrotolata, era un elemento di ribellione.

Bon-ton con un fiocco, sexy se sbottonata, minimal abbinata ad una gonna, un po’ wild se indossata come copri costume.

Un capo, insomma, dai mille risvolti e dalle mille possibilità.

La camicia elegante donna in ufficio

Fino ad arrivare ai giorni nostri, dove il percorso per l’emancipazione femminile è ben avviato – anche se non ancora concluso! – e le donne si dedicano alla loro carriera lavorativa con piena consapevolezza.

Anche il modo di vestire è un elemento che permette di trasmettere la propria professionalità: ecco perché la scelta dell’abbigliamento da indossare in ufficio è importante.

Abbinati alla camicia elegante, pantaloni a palazzo o una gonna a pieghe oppure a matita sono elementi perfetti.

Ma quale camicia scegliere?

Se non vuoi osare troppo con le fantasie e preferisci la tinta unita, ma hai voglia di scostarti un po’ dal classico bianco, prova le raffinate creazioni in silk satin di Malìparmi: stupirai tutti con tinte particolari e raffinate come avorio, white cream, light grey, castagna o senape.

Camicie da donna eleganti in fantasia

Se invece hai voglia di indossare fantasie più particolari – ma senza rinunciare all’eleganza – le tendenze dell’ultima stagione parlando chiaro: via libera! Le ultime sfilate della settimana della moda ci hanno mostrato camicie da donna dalle fantasie ispirate alla natura, con colori che richiamano le tinte della terra.

Tailleur e blazer si possono quindi abbinare a camicie da donna eleganti con fantasie floreali, tocchi audaci di paillettes, particolari scintillanti o raffinati come fiocchi.

La cintura sottile è un tocco di eleganza in più che puoi regalare al tuo look per l’ufficio; gli accessori giocano infatti un ruolo fondamentale nel completare e rendere impeccabile un outfit. Ricorda che il contesto è lavorativo, quindi il messaggio che vuoi trasmettere è di competenza e professionalità: evita, ad esempio, i gioielli troppo vistosi.

Sono le benvenute invece le borse ampie, ottime per portare con te tutto quello che ti serve per affrontare una lunga giornata fuori casa.

Infine, scegli scarpe comode e preferibilmente chiuse… et voilà, il gioco è fatto.

A partire dalle camicie eleganti donna, gli outfit che si possono creare per l’ufficio sono davvero infiniti: scatena la fantasia e dimostra a tutti quanto vali!