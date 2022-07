Caldo record e killer in Spagna con oltre 1000 morti in una settimana e con il Ministero della Salute di Madrid che censisce una vera strage di anziani. I morti che in Spagna vengono attribuiti alla spaventosa ondata di calore che sta assediando il paese e l’Europa intera sono 1047.

A comunicarlo è stato l’Istituto di Sanità Carlos III (ISCIII) gestito dal Ministero della Salute.

Caldo record in Spagna: il paese è un forno

Il periodo di riferimento della rilevazione va dal 10 al 19 luglio e secondo quei dati le giornate di lunedì e martedì sono state quelle con più decessi stimati, 184. E c’è di più: le statistiche del Daily Mortality Monitoring System (MoMo) dell’Istituto Superiore di Sanità Carlos III rilevano come siano in aumento i decessi “osservati e stimati” per cause riconducibili all’eccesso di temperatura.

Morti quasi 700 ultra 85enni

Ecco i numeri: domenica 10 si sono registrati 15 decessi; lunedì 28; 41 il martedì; 60 il mercoledì; 93 il giovedì; 123 il venerdì e 150 il sabato. Domenica 17 la cifra è salita a 169. Tutto questo mentre nei primi due giorni di questa settimana “si è ripetuto il numero di 184 morti”. Nel novero totale delle oltre mille vittime la stima è che di esse la maggior parte (675) abbia più di 85 anni, 241 abbiano tra i 75 e gli 84 mentre altre 88 persone sarebbero morte tra i 65 ed i 74 anni.