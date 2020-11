Se oggi gli amanti del tennis, e non, hanno gli occhi puntati sulla rivalità tra Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer, una volta questi protagonisti erano altri. Boris Becker contro Lendl per esempio, o anche il giovane tedesco contro Stefan Edberg hanno appassionato il pubblico di Wimbledon per tutti gli anni ’80 e ’90.

Chi è Boris Becker

Boris Becker (Leimen, 22 novembre 1967) è un ex tennista e allenatore di tennis tedesco. Cresce in quella che allora era la Germania Ovest e inizia a giocare a tennis partecipando al suo primo torneo a otto anni. Presto tutti si accorgono del suo talento, compreso il Ministero della pubblica istruzione che gli concede di abbandonare la scuola dopo la terza media.

Viene soprannominato Bum Bum per l’esplosività del servizio e il suo talento nel “serve-and-vollery”. A soli 17 anni vince il Torneo di Wimbledon, diventando il più giovane vincitore della storia. Diventa presto un personaggio mediatico dimostrando di essere il primo tennista in grado di combinare la raffinatezza del tennis classico con la potenza del tennis moderno.

Gli inizi della carriera nel tennis

All’inizio del 1984 è già considerato un professionista e grazie alla guida del coach Gunther Bosch e del manager Ion Tiriac, porta a casa grandi risultati tra cui la partecipazione a Wimbledon.

L’anno successivo con l’inizio della stagione sull’erba stupisce tutti con le sue vittorie. Si aggiudica il Queen’s Club Championships 1985 superando Johan Kriek per poi aggiudicarsi il torneo di Wimbledon. Qui si destreggia tra primi turni, quarti di finale e semifinale con grande capacità, arrivando in finale contro Kevin Curren e battendolo a soli 17 anni classificandosi sesto al mondo nella classifica generale.

Sebbene l’anno successivo non inizi nel migliore dei modi riesce comunque ad avere grandi successi in seguito. Al Queen’s vince infatti contro Tim Mayitte e anche gli allora quotati Miloslav Mecir e Henri Leconte. Arrivato però alle ultime competizioni a Sydney viene sconfitto da Lendl, l’unico a superarlo nella classifica mondiale.

Nel 1988 vince al Queen’s superando Edberg e si presenta a Wimbledon con un’alta possibilità di uscirne vincitore.

Qui supera Pat Cash e sconfigge il rivale cecoslovacco Lendl, diventando quindi il vincitore del torneo. Dopo questa stagione l’anno è caratterizzato da alti e bassi, ma la carriera prosegue complessivamente bene.

Gli anni ’90 e l’ultima partita prima del ritiro

Vince nel 1991 all’Australian Open per la prima volta, sconfiggendo Ivan Lendl riuscendo per la prima volta a posizionarsi così primo nel ranking mondiale. A Wimbledon raggiunge per la quarta volta consecutiva la finale, senza però aggiudicarsi la vittoria. L’anno successivo Becker porta a casa la vittoria in cinque tornei tra cui il suo secondo ATP Tour World Championships sconfiggendo Jim Courier in quattro set nella finale.

Con l’inizio del anno 1993 la carriera di Becker inizia a precipitare, specialmente per diversi infortuni, problemi nel matrimonio che diventeranno di dominio pubblico e discussioni con la magistratura tedesca per evasione fiscale. Questo si ripercuote sui risultati, portandolo ad essere il numero 11 della classifica mondiale, fuori dalla top 10 per la prima volta negli ultimi dieci anni.

Riesce però a riposizionarsi e giocare altri tre anni da vero campione battendo le classifiche mondiali e ottenendo grandi risultati nei tornei. A partire dal 1997 però inizia a diminuire le presente a Slam e Wimbledon arriva solo ai quarti di finale posizionandosi a fine anno 62° al mondo. Pian piano si inizia a vedere la fine della carriera sancita ufficialmente nel 1999 con la partecipazione all’ultimo Wimbledon in cui perde in finale con Patrick Rafter.