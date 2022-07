Bhagwant Mann, primo ministro del Punjab, India è finito in ospedale dopo aver bevuto un bicchier d’acqua dal fiume sacro a Sultanpur Lodhi. Il ricovero è avvenuto all’Indraprastha Apollo Hospital di Delhi per problemi di stomaco non precisi, si pensa ad una gastroenterite.

Il momento è stato catturato da un video, divulgato sui canali ufficiali del governo, nel quale si vede il politico che senza alcuna esitazione, beve un bicchier d’acqua raccolta direttamente dal fiume. Il video, filmato il 17 luglio scorso, sta facendo il giro del web. Le condizioni del primo ministro non sono gravi tanto che è stato ricoverato fino alla guarigione.

Beve dal fiume sacro: la ricostruzione dei fatti

Il primo ministro Bhagwant Mann è stato filmato il 17 luglio scorso mentre beveva un bicchiere d’acqua dal fiume sacro a Sultanpur Lodhi.

Il politico si è sentito male nella sua residenza a Chandigarh dalla quale è stato trasportato in aereo all’ospedale di Delhi. È stato sottoposto ad esami medici per poi essere dimesso a completa guarigione. Nulla di grave per il primo ministro, sulla cui vicenda c’è riserbo. Il governo stesso, dopo aver diffuso il video della vicenda sul web, non ha divulgato notizie ufficiali sullo stato di salute di Mann.