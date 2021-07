Benedetta Rossi è uno dei personaggi del web di maggiore successo in Italia. I suoi contenuti raggiungono centinaia di migliaia di persone ogni giorno. A contribuire sicuramente la naturalezza della donna oltre che la semplicità delle ricette proposte.

Nel corso degli anni gli utenti si sono affezionati a questa figura e alla sua famiglia, composta dal marito Marco e dal loro cagnolino.

I contenuti prodotti da Benedetta spopolano tra gli utenti dei social networks e in particolare su Youtube, dove conta 2 milioni e mezzo di di iscritti, e su Instagram il cui profilo ha quasi 4 milioni di followers.

Nella foto, che risale al 1997, la coppia sembra essere in viaggio, infatti entrambi indossano degli zaini. Nella descrizione del post Benedetta, ha raccontato i retroscena del bellissimo scatto:

Eravamo giovani, magri, e molto innamorati…adesso siamo meno giovani, molto meno magri ma forse ancora più innamorati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Un’ulteriore dimostrazione di come Benedetta sia riuscita a costruire, con il supporto del marito, una community molto legata e affezionata non solo ai suoi contenuti ma anche alla persona. Benedetta e Marco sono impegnati nel progetto web, che riguarda la produzione dei video su Youtube e dei contenuti per Instagram.

Inoltre la coppia gestisce anche un agriturismo nelle Marche.