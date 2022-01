Una delle puntate di “Avanti un altro”, la trasmissione di Canale 5 condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, verrà sicuramente ricordata tra quelle più strambe del programma, insieme a quella che ha visto protagonista la concorrente Olimpia, che ha divertito tutti con la sua particolare risata.

Ma cosa è successo durante la puntata andata in onda domenica 23 gennaio 2022? Scopriamolo insieme.

Avanti un altro: la concorrente lascia lo studio e…

Come tutti ormai sappiamo, il gioco di “Avanti un altro” prevede che alcuni concorrenti si siedano sulla postazione e rispondano correttamente alle domande poste dal presentatore, in caso di risposta errata si passa al concorrente successivo che avanza per sedersi sul posto lasciato libero da quello precedente.

Così arriva il turno della concorrente Eleonora, parsa subito molto emozionata. Introdotta da Bonolis ha iniziato a raccontare la sua vita e si è lasciata andare a complimenti indirizzati a Luca Laurenti, sottolineando quanto fosse attratta dal suo fondoschiena e quanto desiderasse “dargli uno schiaffettino”, cosa che ha ovviamente scatenato l’ilarità in studio. Il desiderio di Eleonora si è avverato quando ha risposto correttamente alle prime domande del quiz. Un gesto scaramantico che non ha portato fortuna alla concorrente, che ha dovuto abbandonare il gioco alla domanda successiva e lo ha fatto, ancora emozionatissima, tra le braccia di Luca Laurenti.

Da qui il fatto che ha scatenato ancora di più l’ilarità di conduttori e pubblico: Jeff, il concorrente successivo, si è accorto che la sedia sulla quale prima c’era Eleonora, era bagnata. Immediatamente sono intervenuti gli operatori che hanno pulito tutto. Ma con che cosa era stata bagnata? C’è chi ha ipotizzato che fosse sudore e chi invece ha pensato alla pipì. Ma a giudicare dalle stesse inquadrature fatte dal programma, quest’ultima ipotesi sembrerebbe molto strana.