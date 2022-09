Audrey Fleurot è un’attrice francese di grande successo e protagonista della fiction trasmessa dalla Rai intitolata Morgane- Detective geniale. Ma cosa sappiamo sull’attrice?

Audrey Fleurot: chi è?

Audrey Fleurot è nata a Mantes-la Jolie il 6 luglio 1977. Ha studiato presso l’Università Paris 1 Panthéon Sorbonne per due anni e all’ENSATT di Lione per altri tre anni.

Inizialmente ha spinto per avere una carriera teatrale ma poi in realtà ha avuto più successo in televisione e al cinema. Ha recitato nel film di Woody Allen intitolato Midnight in Paris e nello stesso anno ha partecipato anche in Quasi amici- Intouchables. Ha anche doppiato il personaggio di Bo Beep di Toy Story 4. Partecipa alla seconda edizione francese di LOL- chi ride è fuori. Dal 2021 è la protagonista della serie televisiva Morgane- Detective geniale prodotta da TF1 e trasmessa su Rai 1.

Audrey Fleurot e la serie tv Morgane- Detective geniale

Audrey Fleurot interpreta Morgane Alvaro, un’inserviente che fa le pulizia all’interno del commissariato di Lilla, un paese a nord della Francia. Ha tre figli da due mariti differenti e dei problemi con le autorità. In realtà Morgane è una mente geniale: il suo quoziente intellettivo è molto elevato e sfiora quello di Einstein. La sua genialità viene allo scoperto quando indica il vero colpevole di un omicidio dopo che la polizia ha arrestato una persona innocente.

Dopo averne avuto le prove, Morgane viene presa come collaboratrice dal commissario Hazan. In cambio la donna chiede di riaprire il caso del suo ex, sparito nel nulla senza aver nessuna notizia. Lei corre dietro a tutto quello che le dice il suo cervello e spesso è difficile per lei far conciliare l’attività mentale con quelle quotidiane, familiari e sentimentali. La prima stagione ha avuto un grande successo ed è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 dal 14 settembre al 5 ottobre 2021. Secondo i palinsesti Rai 2022-2023, il 4 ottobre 2022 uscirà il secondo capitolo della serie tv che andrà in onda sempre su Rai 1 ogni martedì. Cosa succederà?

Audrey Fleurot: la vita privata

Della sua vita privata si conosce ben poco proprio perché è una donna molto riservata. Viva attualmente in Francia ma non si sa dove. Sembra che abbia una relazione con il regista Djibil Glissant con cui ha avuto un figlio di nome Lou.