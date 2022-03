La sua popolarità è arrivata perlopiù grazie ai siparietti tragicomici di cui, involontariamente e non, si è reso protagonista sul piccolo schermo. Uno su tutti la celebre lite con il cantante Adriano Pappalardo a Domenia In.

Stiamo parlando di Antonio Zequila, che ritorna per la seconda volta all’Isola dei Famosi, il survivor game in onda su Canale 5 a partire dal 21 marzo 2022.

Scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Antonio Zequila

Antonio Zequila nasce ad Antrani, in provincia di Salerno, l’1 febbraio del 1964, sotto il segno dell’Acquario. Ha una sorella di nome Gerardina ed è molto legato alla madre Carmela. Non si è mai sbottontato più di tanto sulla sua vita privata, sappiamo però che si è preso anche cura dell’anziano padre fino alla sua morte.

Prima di diventare l’Antonio Zequila che conosciamo oggi, da ragazzino ha lavorato come ormeggiatore ad Amalfi e come ambulante.

Sin da giovanissimo comunque si è mostrato attratto dal mondo dello spettacolo e una volta diventato più grande, consapevole anche della sua bellezza, ha iniziato a fare qualche provino.

Il debutto e la carriera nel mondo dello spettacolo

La sua prima esperienza su un set cinematografico risale al 1987, quando ad appena 23 anni entra a far parte del cast del film erotico “Delizia”, per la regia di Dario Donati, alias Aristide Massaccesi. Oltre al piccolo e al grande schermo comunque, Zequila ha avuto esperienza anche “sulla carta” con i fotoromanzi.

Avviata la carriera d’attore, ha anche preso parte a diverse fiction di successo come “Centovetrine”, “Carabinieri”, “Il maresciallo Rocca” e “Il bello delle donne”, insieme ad altri nomi celebri come Eva Grimaldi e Gabriel Garko.

I reality

Nel 2005 lo vediamo tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, allora in onda su Rai 2, condotto da Simona Ventura. Nel reality Antonio si è fatto conoscere per il suo essere un esteta e per i suoi costumi a slip che gli sono valsi il soprannome di “Er Mutanda”, che però lo stesso Zequila ha ammesso di detestare.

Antonio Zequila ha anche partecipato più volte al Grande Fratello Vip. La prima nell’edizione che vedeva Adriana Volpe come concorrente e con questa ha avuto anche un’accesa discussione legata ad una presunta relazione che ci sarebbe stata tra i due a detta dello stesso Zequila. Lo abbiamo poi visto ritornare all’interno della casa più spiata d’Italia nel 2020, edizione poi vinta dall’influencer Tommaso Zorzi.

Vita privata e curiosità

Durante il periodo della fine del liceo pare che Antonio Zequila abbia vissuto una travolgente storia d’amore con l’insegnante di portamento della sorella. Nonostante la donna fosse sposata i due sono scappati insieme a Roma ed è proprio in quel periodo che Zequila ha iniziato a lavorare nei fotoromanzi. La sua storia più importante comunque è stata quella con Marina Fadda, allora conosciuta con lo pseudonimo di Ines Muriel, una dentista italo-spagnola. I due sono sempre stati attenti a tenere la loro relazione ben lontana dai riflettori, ecco perché Zequila ha parlato molte volte di lei utilizzando un nome di fantasia.

La coppia è stata fidanzata per 7 anni e durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip Zequila le aveva anche chiesto di sposarlo, ma la loro relazione è finita nel 2018. Non sono stati mai resi noti i motivi della rottura, ma pare sia stata una scelta di Zequila, per dedicarsi agli ultimi momenti di vita del padre.