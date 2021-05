Attore e regista formatosi principalmente a teatro, negli anni ha recitato anche per il grande schermo e la televisione, apparendo in film e serie tv di indubbio successo, talvolta nel cast principale e talvolta solo per qualche episodio. Molto riservato, quasi come se lasciasse parlare la sua arte e le sue doti recitative per lui, scopriamo chi è Antonio Zavatteri.

Chi è Antonio Zavatteri

Antonio Zavatteri nasce a Torino il 20 gennaio 1967. Nel 1991, spinto dalla grande passione per la recitazione, si trasferisce a Genova dove intraprende gli studi del mestiere, frequentando il Teatro Stabile. Se la sua professione lo porta ad essere per forza di cose sotto i riflettori, Antonio Zavatteri è ben attento a non esporre la sua vita privata di cui, appunto, non si sa praticamente nulla.

Al contrario ovviamente del suo percorso artistico.

Nel 1997 Zavatteri fa il suo esordio proprio a teatro, ma pochi mesi dopo, dal palco l’attore arriva per la prima volta anche in televisione e successivamente al cinema, dove si destreggia in ruoli e generi sempre diversi.

Chi è Antonio Zavatteri: carriera

Il primo film per la televisione, per cui recita Antonio Zavatteri è “La medaglia”, di Sergio Rossi. Un primo trampolino di lancio verso altri titoli di grande successo per il cinema italiano.

Riordiamo, per esempio, il film del 2006 “Arrivederci amore, ciao” diretto da Michele Soavi e tratto da un romanzo omonimo, nel quale Zavatteri recita accanto a Isabella Ferrari. Nel 2009 lo vediamo in “Baciami ancora”, sequel de “L’ultimo bacio”, entrambi diretti da Gabriele Muccino. Un film dal cast stellare di cui ovviamente anche Zavatteri fa parte. Con lui anche Vittoria Puccini, Stefano Accorsi, Claudio Santamaria e Pierfrancesco Favino su tutti.

Nel 2015 invece lo troviamo insieme a Sabrina Ferilli e Margherita Buy in “Io e lei”, diretto da Maria Sole Tognazzi e nel 2018 in “Benedetta Follia”, diretto ed interpretato da Carlo Verdone. Antonio Zavatteri ha recitato anche per moltissime serie tv di diversi generi. Lo abbiamo infatti visto in “Distretto di Polizia” e in “Camera Café”, insieme al duo comico Luca e Paolo, composto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. L’attore torinese ha preso parte anche a “R.I.S. Roma” e “Gomorra” ed è apparso anche in qualche episodio di alcune serie tv come “1992”, “Non uccidere” e “I Medici”.

Chi è Antonio Zavatteri: l'approdo su Netflix

La nascita e la conseguente evoluzione di nuovi medium, ha spinto i professionisti della recitazione a riadattarsi a loro volta. Dal teatro ai film per la televisione, dal cinema alle serie tv, anche Antonio Zavatteri è quindi passato a recitare per prodotti destinati alle piattaforme di streaming.

Nel 2016 appare infatti in un episodio della seconda stagione di “Sense 8”, serie tv statunitense per Netflix. Nel 2021 invece, vediamo Antonio Zavatteri in “Governance – Il prezzo del potere”, per Prime Video e ne “Il divin Codino” sempre per Netflix, in cui recita insieme a Thomas Trabacchi e Andrea Pennacchi come lui, entrambi di formazione teatrale.