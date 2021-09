Antonello Pisu si è sempre tenuto lontano dai riflettori, ma la sua famiglia è spesso stata al centro della cronaca. Ex compagno di Patrizia Mirigliani, da cui ha avuto il figlio Nicola, scopriamo qualcosa di più sulla biografia di Antonello Pisu.

Chi è Antonello Pisu

Di Antonello Pisu si hanno poche informazioni: sconosciuto al mondo dello spettacolo, lavora invece nel campo dell’imprenditoria e vive in Trentino Alto Adige. È stato legato a Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani, con cui ha avuto il figlio Nicola nel 1989. I due si sono poi separati, e negli ultimi anni i rapporti con la ex moglie e con il figlio si sono deteriorati, anche per via dei problemi di tossicodipendenza di Nicola.

Rapporto con Patrizia e Nicola

La stessa Patrizia, che ha vissuto in prima persona le difficoltà di Nicola legate alla droga, ha dato qualche informazione in più sul complicato rapporto del figlio con il padre:

Lui vive a Trento, aveva un’altra famiglia. Io non dico che sia facile fare il genitore, ma in questa battaglia sono stata sola.

La presenza scostante dell’imprenditore al fianco del figlio, infatti, ha complicato ulteriormente la delicata situazione:

Certe volte lo ha aiutato, certe volte ha lasciato. Io ho aiutato in molti modi Nicola a rendersi indipendente. Ma non era mai costante. L’ultimo lavoretto lo ha fatto in Trentino in un albergo, aiutato dal padre.

Nicola Pisu e la riabilitazione

Nicola Pisu ha avuto problemi di tossicodipendenza dai 18 anni. Ora, 32enne, ne è uscito grazie all’aiuto fondamentale di sua madre. Il percorso terapeutico non è ancora finito, ma ha riacquisito coscienza su di sé e sul male che gli provocavano le droghe, come raccontato da lui stesso e da Patrizia. Adesso si trova nella casa del Grande Fratello Vip, dove ha raccontato con sincerità le sue difficoltà con la droga, sperando di essere da esempio per chi lo guarda da casa.