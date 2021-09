Il 13 settembre 2021 Alfonso Signorini inaugura la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Fra i concorrenti c’è anche Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani.

Chi è Nicola Pisu

Il suo nome forse è nuovo per la maggior parte del pubblico italiano, ma il 32enne Nicola Pisu ha alle spalle una grande tradizione nel mondo televisivo.

Sua madre, infatti, è Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron di Miss Italia Enzo Mirigliani. Patrizia ha affiancato il padre nell’organizzazione del concorso a partire dal 1989, subentrandogli definitivamente nel 2003. È stato proprio Nicola a suggerire alla madre di realizzare un docufilm sul nonno Enzo, presentato al Festival Internazionale del film di Roma nel 2021. Il padre di Nicola è Antonello Pisu, imprenditore ed ex marito di Patrizia, che attualmente vive in Trentino.

I due genitori, pur essendo separati, condividono le preoccupazioni per il figlio e sono interessati a sostenerlo nel suo percorso di riabilitazione.

La tossicodipendenza e la riabilitazione

Da quando aveva 18 anni Nicola ha avuto grossi problemi con la droga.

Ne era gravemente dipendente, e sua madre aveva tentato di tutto per farlo smettere: ricoveri, comunità. Davanti però all’ennesima richiesta di soldi e al suo comportamento sempre più violento Patrizia ha deciso di denunciarlo. In una intervista a Silvia Toffanin ha raccontato:

Ho denunciato mio figlio per salvarlo, non c’era altra soluzione. Quando si prende una decisione come questa lo si fa perché si è soli. La pietà di una madre non aiuta un figlio. Quando è arrivata la denuncia si è voluto vendicare raccontando tutto alla stampa, oggi però mi ringrazia perché gli ho dato modo di pensare, ha capito che per fare questo ero disperata.

Questa sua prova d’amore ha infatti salvato Nicola, che oggi finalmente sta bene e con la droga ha chiuso. Ha raggiunto una nuova consapevolezza, capendo che le droghe annientano la coscienza, e ha detto addio alla vita sconclusionata che faceva prima.

Grande Fratello Vip 6

Cresce quindi la curiosità di vederlo nel reality più seguito di Canale 5, dove potrà finalmente raccontare la sua storia e, come spera sua madre, essere un esempio di speranza per i giovani che come lui hanno abusato di sostanze stupefacenti. Sarà un’edizione di Grande Fratello da non perdere!