Chi è Alvan: il cantante francese in gara all’Eurovision

Alvan, pseudonimo di Alexis Morvan-Rosius, è un cantante francese e rappresenterà la Francia all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Fulenn. Scopriamo chi è Alvan!

Chi è Alvan

Alvan è nato a Lorient il 17 marzo 1993. Fin da ragazzo si avvicina al mondo musicale, iniziando a produrre musica a partire dal 2011.

Solo quattro anni dopo, si rende conto di volersi dedicare completamente alla carriera da musicista, abbandonando la sua carriera nel settore della sanità. Il 2016 è il suo anno fortunato, a livello musicale, perché vince la competizione musicale per artisti emergeti BPM Contest, arrivando a firmare il suo primo contratto discografico con Elektra Record France. Inizia a partecipare a diversi festival tra cui il Trans Musicales a Rennes nel 2021. Nel 2022 partecipa Eurovision France, c’est vous qui décidez , il programma in cui si decreta il rappresentante francese per l’Eurovision Song Contest 2022.

Qui presenta il suo brano eurovisivo Fulenn in collaborazione con il trio musicale Ahez. Alvan e le Ahez risultano i vincitori della gara diventando di diritto i rappresentanti francesi a Torino.

Fullen, il brano di Alvan in collaborazione con le Ahez

Fulenn è un singolo del cantante francese Alvan e del gruppo musicale francese Ahez, pubblicato il 18 febbraio 2022. Le Ahez è un gruppo francese vocale tradizionale formato da Marine Lavigne, Sterenn Diridollou e Sterenn Le Guillou.

Il gruppo è conosciuto soprattutto per cantare e scrivere le canzoni nella loro lingua madre, il bretone. Infatti la particolarità del brano Fulenn è una canzone eseguita in lingua bretone, risultando essere la seconda canzone eseguita in questa lingua nella storia della manifestazione europea dopo il 1996. Il testo della canzone si basa su un antico mito bretone:

Fulenn significa scintilla. La storia si basa su una leggenda bretone su una donna che amava ballare. Ma era proibito ballare, specialmente per una giovane donna; così la sua famiglia la mise in una torre. Riesce a scappare e poi incontra un misterioso e bellissimo giovane. Ma finisce per andare molto male per lei. Non è un lieto fine, non è un film Disney. Ma volevamo riprenderci questa leggenda; pensiamo davvero che questa giovane donna sia davvero molto potente. Si distingue, si libera facendo quello che vuole. Volevamo parlare di emancipazione, di libertà. Soprattutto per le donne.

Il motivo per cui hanno scelto di esibirsi in lingua bretone è perché vogliono far capire che la tradizione non è qualcosa del passato si adatta al presente ed è in continua evoluzione. Lo stesso vale per la loro lingua:

È vero che quando parliamo di lingue minoritarie, spesso pensiamo in termini di passato. Ma volevamo davvero mostrare che questo linguaggio che rappresentiamo è in realtà vivo e sano, e possiamo mescolarlo con musica elettronica e altre influenze. La lingua bretone : vogliamo che cresca. Può davvero adattarsi a ogni stile di musica. Questo è ciò che è così magico con la musica, possiamo esplorare un mix di così tante cose diverse ed è quello che volevamo mostrare: portare il linguaggio a un evento così grande come l’Eurovision Song Contest.

Vita privata

Non abbiamo notizie relative alla sua vita privata e alla sua vita sentimentale. Nonostante sia molto attivo sui social, il cantante, però, preferisce condividere con i propri fan scatti relativi alla sua carriera musicale.

Curiosità