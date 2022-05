Il gruppo Ahez è un gruppo femminile francese composto da tre donne: Marine Lavigne, Sterenn Diridollou e Sterenn Le Guillou. Al momento il gruppo è conosciuto soprattutto per essere in gara all’Eurovision Song Contest 2022 insieme ad Alvan con la canzone bretone Fulenn.

Le Ahez però sono molto più di questo: scopriamo chi sono.

Ahez: chi sono

Carriera

Il trio si è incontrato al liceo di Diwan a Carhaix, in Bretagna. Da nome della città deriva il nome del gruppo: Ker Ahez è il nome della città in lingua bretone.

Il nome però fa anche riferimento ad Ahes, una figura mitologica bretone, una maga e principessa della Cornovaglia che compare in diverse storie bretoni. Sempre in città hanno imparato lo stile musicale tipico di questa regione, ovvero il kan ha diskan.

Molto presto il gruppo, formatosi nel 2018, ha iniziato ad esibirsi nel cosiddetto fest-noz, un’antica tradizione bretone. Dopo una manifestazione religiosa, solitamente vengono organizzati dal comune dei balli, canti, una festa con cibo e bevande per festeggiare.

Successivamente hanno preso parte al festival interceltico di Lorient nell’agosto del 2018 con il nome di Eben.

Nel 2021 incontrano il cantante, produttore e polistrumentista Alvan in un bar a Rennes. Nasce un sodalizio artistico che li porta nel 2022 a partecipare all’Eurovision France, c’est vous qui décidez 2022, programma che, come dice il nome, seleziona il partecipante per la gara canora europea. Riescono a vincere la gara ottenendo il primo posto sia nel voto della giuria che nel televoto.

Il brano non è il primo ad essere presentato in lingua bretone all’Eurovision: già nel 1996 era stata presentata la canzone Diwanit bugale di Dan Ar Braz & L’Héritage des Celts, sempre per la Francia.

Vita privata e curiosità

Alvan e le Ahez hanno affermato di voler cantare in bretone perché per loro risulta una lingua naturale, quotidiana, quella in cui sognano e pensano. Per gli altri potrebbe sembrare una lingua legata al passato, che non usa più nessuno. Inoltre, unendo nella canzone elementi e tradizionali, vogliono dimostrare che la cultura e la tradizione non devono rimanere ancorata al passato, ma anzi evolversi nel tempo.

Non si sa molto altro sul trio, nemmeno la loro età o data di nascita. Sul loro profilo social condividono soprattutto immagini e video legati alla loro musica e performance.