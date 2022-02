Il 13 febbraio 2022 Levante e il compagno Pietro Palumbo sono diventati genitori per la prima volta e la cantante lo ha annunciato sul proprio profilo Instagram.

Nel post pubblicato si vede parte del viso e le manine della bambina e, nella didascalia, la neo mamma le dà un dolcissimo benvenuto in cui annuncia anche il suo nome molto particolare: Alma Futura.

Scopriamone insieme il significato.

Alma Futura, il significato del nome della figlia di Levante

Così come per la loro storia d’amore iniziata nel 2019, Levante e Pietro hanno vissuto anche il periodo della gravidanza nel più stretto riserbo, mostrandosi pochissime volte insieme sui social. Ma da mamma innamorata non ha potuto fare a meno di urlare al mondo la propria felicità pubblicando pochi dettagli del viso della sua bambina.

Come dicevamo, nella didascalia che accompagna lo scatto la cantante ha anche rivelato il nome della bambina, Alma Futura. Alma è di origine latina, “Almus” e significa “che nutre e dà vita”, ma significa anche “gentile”. In spagnolo invece, Alma si traduce per noi in “anima”. Futura invece potrebbe essere un omaggio al brano omonimo di Lucio Dalla.

La gravidanza di Levante

Levante ha mostrato poche volte il proprio pancione. La prima, al settimo mese, lo ha fatto posando per la copertina di Vogue Italia, la seconda, prossima al parto, è stata invece per un servizio fotografico realizzato per 7 Corriere in cui la cantante ha indossato un abito di Vivienne Westwood.

La cantante ha anche rivelato che prima di scoprire di essere incinta non stava cercando la maternità ed ha dovuto quindi affrontare un breve periodo caratterizzato dalla paura che questa nuova condizione potesse essere per lei invalidante. Arrivata ormai al terzo mese, infatti, non avrebbe potuto fare scelta diversa se non quella di portare a termine la gravidanza. Ha dovuto imparare ad accettarla, ad amarla e soprattutto ad amarsi in questa realtà tutta nuova, ma per niente diversa da quella che viveva prima, solo con l’aggiunta di un cuore in più che batte.