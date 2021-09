Levante è incinta: l’annuncio arriva dal profilo Instagram della cantante. Raccontando i suoi ultimi mesi di vita, l’artista ha ammesso di essere pronta a diventare mamma. Il futuro papà è il compagno Pietro Palumbo.

Bebè in arrivo in casa di Levante e del fidanzato Pietro Palumbo.

La cantante, con un bellissimo post Instagram, ha annunciato ai fan di essere in dolce attesa. Nessuno si aspettava che l’artista potesse avere nel suo grembo un bambino e le sue parole hanno emozionato il popolo dei social. A didascalia di una foto che la ritrae bella e serena, ha scritto:

“Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di ‘E questo cuore non mente’ che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia”.