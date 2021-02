Chi è Alice Walton, la donna più ricca del mondo nel 2020 ed erede del patrimonio di Wal-Mart, la celebre catena di supermercati fondata dal padre nel 1962.

Alice Walton chi è

Alice Walton è nata a Newport, negli Stati Uniti d’America, il 7 ottobre 1949.

Ha ereditato un enorme patrimonio da suo padre, Sam Walton, che nel 1962 fondò la catena di supermercati Wal-Mart e che è diventata la più grande gdo in tutto il mondo. Alice è l’unica figlia femmina di Sam ed è anche l’unica a non occuparsi degli affari di famiglia, pur possedendone una quota. I suoi fratelli sono S.Robson Walton, Jim Walton e John T.Walton, quest’ultimo morto nel 2005 in un incidente aereo.

La Walton si è laureata presso la Trinity University di San Antonio in Texas, conseguendo un titolo in Economia e uno in arte. Ha lavorato come broker, come analista finanziaria presso la First Commerce Corporation, ha fondato una banca di investimenti chiamata Llama Company di cui è CEO. Ha finanziato ampiamente la costruzione dell’Arkansas Regional Airport: è infatti dedicata a lei un’ala dell’aeroporto ed è presente una statua che la raffigura nella hall dello stesso.

Negli anni Novanta decide di approfondire la sua passione per l’arte e i cavalli, trasferendosi in un enorme ranch in Texas e poi a Fort Worth per fondare e occuparsi del museo che lei ha fondato, il Crystal Bridges Museum of American Art. In particolare, per quanto riguarda l’arte, la Walton è appassionata di acquarelli.

LEGGI ANCHE: Il segno delle donne nell’industria della moda: chi è Rebecca Minkoff

Vita privata

Alice Walton ha alle spalle due matrimoni falliti e non ha figli. Secondo alcune classifiche, è la donna più ricca del mondo nel 2020 con un patrimonio di 54,4 miliardi di dollari. Nella sua vita ha avuto numerosi incidenti stradali: nel 1983 è finita in un burrone con la sua auto, rompendosi una gamba. Per questo è stata sottoposta a innumerevoli interventi chirurgici. Solo sei anni dopo ha causato un nuovo incidente stradale, uccidendo una donna: non è stata fatta alcuna denuncia quindi la vicenda si è chiusa. Nel 1998 invece si è schiantata contro una colonnina del gas e ha dovuto pagare una multa di circa 900 dollari.

Per quanto riguarda la politica, la Walton nel 2004 ha finanziato la campagna di John McCain per le presidenziali per poi sostenere negli anni successivi prima Mitt Romney, poi Hillary Clinton nel 2016.