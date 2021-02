L’unione tra passione per lo stile metropolitano e il lusso dell’haute couture è identificata nel brand di moda Rebecca Minkoff, fondato nel 2001 dall’omonima designer di San Diego. Ma la storia di Rebecca Minkoff è anche simbolo dell’empowerment femminile: dopo il successo planetario del suo brand, nel 2018 ha creato il Female Founder Collective, una rete d’imprese guidate da donne che permette loro di crescere e di operare in modo più efficiente.

Chi è Rebecca Minkoff

Dopo aver sviluppato una passione per il design, la moda e i costumi quando era solo al liceo, Rebecca Minkoff a 18 anni, da San Diego, si è trasferita a New York per inseguire il sogno di diventare designer. Il suo desiderio si realizza ben presto quando nel 2001 lancia una collezione di soli 5 pezzi, diventata subito famosa per la t-shirt “I Love New York”, che appare in The Tonight Show indossata da una sua amica, Jenna Elfman.

Il successo quasi inaspettato costringe Rebecca a cucirne centinaia nel suo appartamento dell’East Village. Il suo brand subisce un’ulteriore svolta nel 2005 con la nascita di una delle sue borse più famose: “The Morning After Bag”, scelta da celebrities del calibro di Lindsay Lohan e Hayden Panettiere. Il successo di Rebecca è stato ulteriormente sostenuto del fratello, CEO e co-fondatore dell’azienda, Uri Minkoff, che ha contribuito a far conoscere l’azienda attraverso i social media.

Rebecca si concentra soprattutto sugli accessori, fino al 2011, quando lancia la sua prima collezione prêt-à-porter destinata a ragazze sofisticate, romantiche ma audaci che amano mixare classico e street. Da quel momento il brand Rebecca Minkoff cura una vasta gamma di abbigliamento, borse, calzature e accessori anche da uomo. Il marchio ha attualmente due punti vendita nazionali, otto sedi internazionali ed è distribuito in oltre 900 negozi in tutto il mondo. Visto il feedback ricevuto, Rebecca Minkoff ha ricevuto numerosi riconoscimenti come il Breakthrough Designer Award dall’Accessories Council, che l’ha consacrata leader del settore.

Rebecca Minkoff, parallelamente alla sua attività di stilista, svolge importanti opere filantropiche. È un membro attivo del CFDA e sostiene Baby Buggy, l’organizzazione no profit di Jessica Seinfeld. Nell’agosto del 2017, è stata dichiarata membro del primo Consiglio dello Stato di New York sulle donne e le ragazze, in compagnia di altre donne leader del settore, tra cui la fondatrice di Refinery29 Christene Barberich, l’amministratore delegato di SoulCycle Melanie Whelan e l’amministratore delegato di Deloitte Cathy Engelbert. Rebecca ha molta cura anche nel supportare le donne per innescare quei cambiamenti positivi di cui l’imprenditoria femminile ha bisogno: nel settembre del 2018, ha fondato il Female Founder Collective, una rete di imprese che investe nel potere finanziario delle donne in tutto lo spettro socioeconomico abilitando e responsabilizzando le imprese di proprietà femminile. Donne che supportano donne per far crescere le loro attività e aumentare il loro impatto positivo nel mondo.

