Una crisi superata

La storia d’amore tra Alice Campello e Álvaro Morata ha attraversato momenti di grande difficoltà, ma oggi la coppia sembra più unita che mai. In una recente intervista, Alice ha raccontato come la crisi dello scorso agosto sia ormai un lontano ricordo. La giovane imprenditrice e influencer ha condiviso i dettagli della loro reunion, sottolineando che, nonostante le sfide, l’amore tra di loro è sempre stato forte. “Non riuscivamo a stare lontani”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza del legame che li unisce.

Ricominciare insieme

Per il compleanno di Alice, Álvaro le ha regalato un prezioso anello, simbolo di un nuovo inizio. “Più che un anello in sé, è un ricominciare, creare qualcosa di nuovo insieme”, ha spiegato. Questo gesto rappresenta non solo un regalo materiale, ma un passo verso una nuova fase della loro vita di coppia. Alice ha chiarito che, sebbene non esista una relazione perfetta, il vero amore richiede impegno e dedizione, specialmente nei momenti difficili.

Affrontare le sfide personali

La Campello ha anche parlato delle difficoltà personali che entrambi hanno affrontato. Dopo la nascita della loro quarta figlia, Bella, Alice ha vissuto un periodo di grande stress e malessere. “Ero stata molto malata per molti mesi e non mi ero ancora ripresa né fisicamente né mentalmente”, ha confessato. Anche Álvaro ha attraversato momenti difficili, e la combinazione di questi fattori ha messo a dura prova la loro relazione. Tuttavia, entrambi hanno lavorato su se stessi, imparando a valorizzarsi e a sostenersi a vicenda.

Critiche e comprensione

In merito alle critiche ricevute per aver annunciato la fine del loro matrimonio e poi essere tornati insieme, Alice ha risposto con sincerità. “Siamo ancora molto giovani e immaturi nel modo in cui abbiamo gestito le cose”, ha affermato. Ha riconosciuto che, in momenti di dolore, si possono prendere decisioni affrettate di cui ci si può pentire. Tuttavia, ha sottolineato che l’amore tra di loro è reale e che, nonostante le difficoltà, sono riusciti a ritrovarsi. “Se dopo tutto questo siamo ancora qui, è perché l’amore è più grande di tutto il resto”, ha concluso.