Alessandro Orlando è il nuovo allievo che farà parte del programma televisivo Rai Il Collegio 7. Ma cosa sappiamo sul ragazzo?

Alessandro orlando: chi è?

Alessandro Orlando è un ragazzo di 17 anni che arriva da Torre Annunziata, nella provincia di Napoli.

Ha i capelli rossi ed è un chiacchierone. La sua passione più grande è lo sport e ne ha praticati tanti come nuoto, basket, atletica, pallavolo. Ora porta avanti il calcio. Ha un prototipo di ragazza perfetta: alta, con un fisico atletico e con un bel fondoschiena. Ha fatto molti danni si suoi compagni di scuola e ai suoi professori. Il ragazzo sembra essere un vero e proprio casinista e i professori sono spesso costretti a chiamare i genitori.

In ogni sua frase c’è la parola ‘letteralmente’. Parteciperà alla settima edizione de Il Collegio e i genitori si augurano che possa capire cosa vuol dire rispettare le regole in modo serio e responsabile. Ci riuscirà?

Alessandro Orlando è un allievo de Il Collegio 7

La settima edizione de Il Collegio andrà in onda dal 18 ottobre 2022. La data di inizio doveva essere il 27 settembre 2022 ma da quel giorno sarà possibile assistere alle selezioni degli allievi che entreranno a far parte del cast. Oltre ai ragazzi ci saranno nuovi professori e i sorveglianti. La voce narrante è cambiata e Giancarlo Magalli lascia il posto a quella d Nino Frassica. Conosciamo già i nomi dei giovani che sono venti in totale. Troviamo Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis, Mattia Patané, Alessandro Orlando, Tommaso Miglietta, Apollinaire Manfredi, Davide Di Franco, Mattia Camorani, Alessandro Bosatelli. Loro saranno immersi nella nuova ambientazione scelta appositamente per questa edizione ovvero il 1958. Questo è un anno in cui il nostro Paese si risolleva dopo gli anni della Seconda Guerra Mondiale ed è caratterizzato da numerosi eventi importanti come per esempio il boom economico, l’inaugurazione dell’Autostrada del Sole e la vittoria di Nel blu dipinto di blu di Modugno al Festival di Sanremo. I ragazzi dovranno studiare e seguire alcune regole. Ce la faranno?