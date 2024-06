In anteprima alcuni look della collezione Unisex Pre-Spring 2025.

In anteprima sono stati presentati alcuni look creati dal nuovo direttore creativo di Valentino, ovvero Alessandro Michele. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Alessandro Michele: i primi look da direttore creativo di Valentino

In realtà il debutto come direttore creativo di Valentino, Alessandro Michele avrebbe dovuto farlo il prossimo mese di settembre a Parigi ma, il designer ha sorpreso tutti presentando in anteprima alcuni look della nuova collezione Unisex della Maison romana. Alessandro Michele ha presentato una serie di capi, oltre a borse, scarpe e altri piccoli accessori. Con questa anteprima si è capito qual è la nuova direzione di Valentino. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i look presentati in anteprima da Alessandro Michele:

Cappotti : caratterizzati da dettagli in pelliccia, sono indossati abbinati a una minigonna, calzettoni a vista e sandali con riflessi metallizzati.

: caratterizzati da dettagli in pelliccia, sono indossati abbinati a una minigonna, calzettoni a vista e sandali con riflessi metallizzati. Completi bianchi : in omaggio alla collezione “Bianca” del 1968, i completi sono composti da gonna sopra al ginocchio e giacca corta.

: in omaggio alla collezione “Bianca” del 1968, i completi sono composti da gonna sopra al ginocchio e giacca corta. Gonne midi animalier : la moda animalier è sempre di tendenza, quindi non poteva certo mancare nella nuova collezione.

: la moda animalier è sempre di tendenza, quindi non poteva certo mancare nella nuova collezione. Camicie : le camicie sono a collo alto e con rouches.

: le camicie sono a collo alto e con rouches. Abiti: per quanto riguarda i vestiti, essi sono ricoperti di paillettes, super scintillanti.

Per quanto infine riguarda gli accessori, abbiamo sciarpe in seta e turbanti.

Non sono mancati i commenti per questa sorpresa da parte di Alessandro Michele, quel che è certo è che l’attesa per settembre non fa che aumentare sempre di più.

Chi è Alessandro Michele, il nuovo direttore creativo di Valentino

Alessandro Michele è il nuovo direttore creativo di Valentino. Alessandro ha 51 anni, è di Roma e dal 2002 al 2022 ha lavorato in Gucci. Nel 2015 è stato nominato direttore creativo della Maison toscana. Il designer romano è ora il nuovo direttore creativo di Valentino. Il suo debutto doveva avvenire a Parigi il prossimo mese di settembre, ma in anteprima il designer ha deciso di mostrare alcuni capi della collezione Unisex della Maison romana. Nel corso della presentazione a Roma a Villa Medici del libro “La vita delle forme – La filosofia del reincanto”, che il designer ha scritto con Emanuele Coccia, ha detto le seguenti parole: “non è che in questo periodo in cui vi sembrano sparito non ho fatto niente. Noi viviamo in questo mondo rigido dove siamo ossessionati da ciò che verrà dopo, la cosa migliore sarebbe invece lasciare vivere tutti come vogliono. Bisognerebbe guardare al Rinascimento, che poi ha generato il mondo moderno. Sono certo che se Michelangelo fosse nato oggi sarebbe un regista. Loro hanno avuto delle intuizioni perché sono stati lasciati liberi di creare. Io invece sono stato accusato di essere troppo strano con la mia moda. Ma forse strano è semplicemente essere libero. Io lo sono sempre stato”.

Attendiamo quindi settembre per vedere cosa ci mostrerà lo stilista romano.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Moda sostenibile: marchi, significato e dati

Tendenze Primavera 2024: i colori must have da non perdere