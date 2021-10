Il sabato sera su Rai 1 torna a vedere protagonista la danza. E’, infatti, cominciata la stagione 2021 di Ballando con le Stelle, il format televisivo dedicato al ballo condotto da Milly Carlucci e con la partecipazione di Paolo Belli.

Tra i ballerini in gara c’è Alessandra Tripoli che partecipa in coppia con il mitico Morgan: scopriamo chi è Alessandra e tutto quello che possiamo sapere su di lei.

Chi è Alessandra Tripoli

Alessandra Tripoli è nata a Misilmeri, in provincia di Palermo, il 30 luglio 1987. Dal 2016 è sposata con il ballerino Luca Urso con cui ha fatto per molti anni anche coppia professionale e sono da poco diventati genitori: nel gennaio 2021 è nato, infatti, Liam, il loro bambino.

Alessandra ha iniziato a ballare da bambina, ha studiato danza classica, danza moderna e balli latino americani. Il suo percorso di ballerina è iniziato con la partecipazione, con grande successo, a gare e competizioni nazionali e internazionali. Nel 2013 Alessandra Tripoli si è trasferita a Hong Kong.

Capelli rossi e lunghi a volte sciolti e a volte legati, Alessandra Tripoli nelle foto sul suo profilo Instagram si racconta con uno stile molto sensuale.

Il suo look è curato e tende a preferire capi di abbigliamento che valorizzano il corpo: rende, ad esempio, più sbarazzino un completo giacca e pantaloni dalla linea molto classica e comoda indossando un top corto che mette in mostra i suoi perfetti addominali!

Sul suo profilo Instagram ci sono molte foto scattate anche durante il suo quotidiano di mamma e in questo caso indossa un abbigliamento casual, ma sempre curato nei dettagli e molto femminile. Sono tante anche le sue foto che la ritraggono durante la gravidanza, in cui si è mostrata molto libera e felice di quella che allora era la sua panciona!

Per quanto riguarda il make-up, quello di Alessandra Tripoli non è troppo pesante o accentuato, ma mette in risalto il suo sguardo e i bellissimi occhi chiari.

Alessandra Tripoli a Ballando

Alessandra Tripoli ha partecipato a Ballando con le Stelle in varie edizioni. Nella tredicesima, che si è svolta nel 2018, era in coppia con Cesare Bocci e ne sono stati i vincitori.

Nel 2019 ha partecipato in gara con Ettore Bassi e quest’anno, invece, è in coppia con Morgan. Nella prima puntata di Ballando con le Stelle hanno ballato un trascinantissimo charleston.

Di lui dice che è un allievo modello, per nulla indisciplinato e apprezza moltissimo la sua personalità creativa e brillante, che, però, a volte viene sottovalutata considerandolo meno di quanto sia il suo valore, ma in coppia con Alessandra sicuramente Morgan saprà tirare fuori tutta la sua bravura!