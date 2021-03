Molti bravissimi attori, prima di recitare in prodotti audiovisivi per la televisione e il cinema, iniziano un’importante gavetta a teatro. Aldo Ottobrino non fa eccezione. Scopriamo di più sulla sua carriera e qualche curiosità sulla sua blindatissima vita privata.

Chi è Aldo Ottobrino

Aldo Ottobrino nasce l’11 maggio del 1972 ad Alessandria, in Piemonte, ed è del segno del Toro. Data e luogo di nascita a parte, della sua vita privata non si sa nulla, così come non è dato sapere il suo percorso scolastico.

Si conoscono però i suoi studi nel campo della recitazione. Ottobrino si è infatti diplomato alla Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova, nel triennio tra il 1993 e il 1996.

Sempre a teatro, Aldo Ottobrino inizia e prosegue la sua carriera da attore, prima di approdare successivamente anche al cinema e in televisione.

Gli inizi e la carriera a teatro

È il 1996, subito dopo aver conseguito il diploma in recitazione, che Aldo Ottobrino fa la sua apparizione sul palco. L’occasione è lo spettacolo “Nel campo dei miracoli o il sogno di Pinocchio di Collodi”, un adattamento di Tonino Conte per il Teatro della Tosse, a Genova.

Nel corso della sua carriera teatrale, Ottobrino si dividerà maggiormente tra il Teatro della Tosse e il Teatro Stabile, sempre in terra genovese. Per poi spostarsi di tanto in tanto anche in altre città tra cui Roma e Ivrea. Nella città piemontese, Aldo Ottobrino si esibisce in un altro importante spettacolo, ovvero “Madame Bovary” di Flaubert.

Il debutto in televisione

Nel 2003 invece, Aldo Ottobrino fa la sua prima apparizione in televisione in occasione della quarta stagione della serie tv di successo “Distretto di Polizia”, in onda su Canale 5. Della stessa serie hanno fatto parte altri nomi famosissimi come l’attrice Isabella Ferrari, il romano Giorgio Tirabassi, e Riccardo Fortunati, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Ricky Memphis. Nel 2020 parteciperà ad un’altra fiction, questa volta in onda sulla Rai, ovvero “Le indagini di Lolita Lobosco”, con protagonista l’attrice Luisa Ranieri, diretta da Luca Minero e ispirata agli omonimi romanzi di Gabriella Genisi. Per la fiction Ottobrino è Nicola Lobosco, padre della protagonista, morto qualche anno prima e del quale Lolita non ha alcun ricordo.

Per quanto riguarda il cinema invece, celebre è anche la sua partecipazione alla docufiction “Italian Gangsters”, nel 2015, per la regia di Renato De Maria. Film che verrà anche presentato alla Mostra del cinema di Venezia.

Curiosità e vita privata

Nonostante la sua professione di attore, Aldo Ottobrino sembra essere una persona molto riservata. Non si hanno infatti informazioni sulla sua vita privata e tanto meno su presunte storie d’amore presenti o passate. Pare anche che l’attore sia molto restio al mondo di Internet e non possegga alcun profilo social.